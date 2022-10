Kuulolla-äänestys ratkesi: Asiakkaat ennakoivat joulun sijaan alkuvuotta

Pirkanmaan Osuuskauppa pilotoi lokakuussa uudenlaista vaikuttamisen tapaa, Kuulolla-äänestystä. Äänestyksen avulla Osuuskauppa haluaa antaa omistajilleen lisää mahdollisuuksia osallistua liiketoimintaan vaikuttaviin asioihin. Ensimmäisessä Kuulolla-äänestyksessä asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan koko kuukauden kestävän Bonus tuplana -kampanjan ajankohtaan. Kampanjan myötä Osuuskauppa palkitsee asiakasomistajia ylimääräisellä kolmella miljoonalla eurolla.

– Pirkanmaan Osuuskauppa on jo 120 vuoden ajan halunnut helpottaa ihmisten arkea, ja tässä maailmantilanteessa näemme, että taloudellinen apu on osuvin tapa pitää huolta asiakasomistajistamme. Ylimääräisen palkitsemisen ajankohta valittiin äänestyskohteeksi siksi, että emme aidosti tienneet, kumpi vaihtoehto on enemmistön mielestä parempi: taloudellinen helpotus joulunalusaikaan vai alkuvuoteen, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko.

Äänestyksessä asiakasomistajat saivat valita, onko marras- vai joulukuu heille mieluisampi Bonus tuplana -kampanjan ajankohta. Kampanja toteutetaan 77 prosentin enemmistöäänillä joulukuussa, ja siinä ovat mukana valitut ketjut. Bonus maksetaan asiakasomistajan tilille rahana aina seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenä päivänä.

Jouluun valmistaudutaan vasta joulukuussa

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakkuusanalyytikkoa äänestyksen tulos ei yllätä.

– Joulukuun eri pyhien myötä juhlaostettavaa kertyy kuukauden mittaan niin paljon, että moni on varmasti laskenut saavansa joulukuun Bonuksista marraskuuta suuremman rahallisen hyödyn. Äänestyksessä saamiemme avointen palautteiden perusteella tammikuuta pidetään yleisesti kalliina kuukautena muun muassa siksi, että monella on silloin useita laskuja maksettavanaan. Taloudellinen helpotus tammikuulle oli vastausten perusteella erittäin tervetullut, Heidi Länsipuro muotoilee.

Joulun viettoon valmistautuminen alkaa asiakasdatan perusteella useimmilla vasta joulukuussa. Tätä indikoi esimerkiksi kukkien ja suklaiden myynti. Jos kukkia myydään Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöissä marraskuussa hieman yli 50 000 kappaletta, niin joulukuussa myydään lähes 130 000 kukkaa. Fazerin Sinisen maitosuklaalevyn myynti kasvaa puolestaan marraskuun lähes 9 000 kappaleesta jopa 23 000 kappaleeseen. Maitosuklaan jälkeen suosituimmat suklaat joulukuussa 2021 olivat Sininen & valkoinen (22 300 kpl), Vihreitä kuulia -patukka (14 936 kpl) ja Geisha-konvehdit (13 761 kpl).

Erilaisia kynttilöitä ja ulkotulia hankitaan paljon sekä jouluksi että uudeksi vuodeksi. Viime vuonna viikolla 51 menekki oli 79 034 kpl ja viikolla 52 menekki oli 21 474 kappaletta. Luvuissa on melkoinen pomppaus marraskuun 2021 vertailuviikosta 47, jolloin kynttilöitä ja ulkotulia ostettiin 15 965 kpl.

Uuden vuoden viettoon varaudutaan asiakasdatan perusteella myös laastarein. Laastaripakkauksia myytiin viime vuonna marraskuun viikolla 47 yhteensä 4 238 kappaletta, kun viikolla 52 myynti oli 23 740 kappaletta.

Info:

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajien määrä oli syyskuun 2022 lopussa 212 224. Vuoden 2021 lopussa asiakasomistajia oli 208 449.

Vuonna 2021 Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin Bonusta 33,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 keskimääräinen Bonus-prosentti oli 3,5.

Joulukuun Bonus tuplana -kampanja koskee Pirkanmaan Osuuskaupan Prismoja, S‑marketeja, Saleja (ei liikenneasemien Salet), Sokosta ja Emotion-myymälöitä sekä Sokos Herkkua.

Lisätietoja:

