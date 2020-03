Kuun sisar jatkaa Lucinda Rileyn huippusuosittua Seitsemän sisarta -sarjaa

Lucinda Rileyn tänään suomeksi ilmestyvä Kuun sisar vie uskomattomalle matkalle Skotlannin ylängöiltä Espanjan Granadaan ja sieltä aina New Yorkin parrasvaloihin asti. Kirja on odotettu viides osa romaanisarjasta, josta on tullut myyntimenestys niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessakin.

Painokelpoinen kansikuva (kansi: Laura Noponen)

Tiggy D’Aplièse on aina luottanut intuitioonsa, eikä hän epäröi tarttua lordi Charlie Kinnairdin tarjoukseen lähteä villieläinten hoitajaksi syrjäiseen kartanoon Skotlannin ylämaille. Tiggyn on vaikea käsitellä adoptioisänsä Papa Saltin kuolemaa, sillä hänestä tuntuu kuin tämä olisi edelleen läsnä. Lumisessa Skotlannissa Tiggy löytää lopulta jäljet omille juurilleen, Andalusian auringon lämpöön. Toukokuisena yönä vuonna 1912 syntyy Sacromonten romaniyhteisöön kitaroiden sävelten saattelemana pieni, tulisieluinen tyttölapsi. Lucìa kasvaa kaunottareksi ja tanssii, tanssii niin kuin ei kukaan muu. Hänen helmansa hulmahduksessa ja hänen korkojensa iskuissa on sellaista paloa ja taikaa, että New Yorkin showtaivaan tähdetkin ovat polvillaan tämän tinkimättömän flamencotaiteilijan edessä. Huikean menestyssarjan luoja

Lucinda Riley (s. 1967) on kotoisin Irlannista. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja, jotka on käännetty jo 35 kielelle, ja niitä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Riley asuu miehensä ja lastensa kanssa ajoittain Englannissa ja ajoittain Irlannissa. Seitsemän sisarta -romaanisarja perustuu väljästi Seulasten tähtikuvioon liittyvään mytologiaan. Sarja kertoo Papa Saltin eri puolilta maailmaa adoptoimista tyttäristä, ja jokaisessa kirjassa seurataan yhden sisaren tarinaa. Sarjassa on tähän mennessä suomennettu viisi osaa: Seitsemän sisarta, Myrskyn sisar, Varjon sisar, Helmen sisar ja Kuun sisar. Lisäksi Lucinda Rileyn romaaneista on suomennettu Keskiyön ruusu ja Enkelipuu. Bazar julkaisee Rileyn uutuusromaanin Perhosten huone suomeksi kesäkuussa 2020.

