Kuusakoski keräsi yli 1300 rikkinäistä pikkuautoa Romutusralli-kesäkiertueella - video romutuksesta julkaistu

Finnairin koneesta saatiin kierrätettyä 15 tonnia alumiinia – hiilidioksidipäästösäästö 55 henkilöauton vuosikulutus 6.9.2021

Finnairin Airbus A319-lentokoneen kierrätyshanke on saatu päätökseensä, ja sekä Finnairin että Kuusakosken projektihenkilökunta on lopputulokseen tyytyväinen. Koneesta saadut materiaalit analysoitiin kesän aikana Kuusakosken akkreditoidussa tutkimuskeskuksessa. Koneen alumiiniin voit törmätä tietämättäsi tulevissa automalleissa, sillä autoteollisuus on yksi merkittävimmistä kierrätysalumiinin käyttäjistä.