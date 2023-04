Kuusi kymmenestä kesän lomasta jo myyty!

Suomalaisten matkakuume on jälleen huipussaan. Matkanjärjestäjä Apollomatkat kertoo ennätysmyynnistään, sillä jo yli kuusi kymmenestä tämän kesän valmismatkasta on myyty. Kesän suosituin matkakohde on Kreikka: 70 % tämän vuoden lomista suuntautuu Kreikan kaupunkeihin tai saarille.

-Myynti on ylittänyt kaikki odotukset, ja joka viikko yhä useampi hotelli myydään loppuun. Toisin sanoen, jos haluaa tänä vuonna kesälomalle ulkomaille, ei kannata odotella varauksen tekemisen kanssa - varsinkaan, jos haaveilee lomasta Kreikassa tai Välimerellä, Apollomatkojen markkinoinnista vastaava Satu Kontulainen sanoo.

Vinkkejä viime hetken varaajille

Koska matkojen hinnat määräytyvät kysynnän mukaan, kannattaa loma lähes aina varata hyvissä ajoin.

Tämä vuosi on todennäköisesti erityisen kannattava, sillä suuren kysynnän vuoksi matkoja myydään nyt kovaa vauhtia. Kontulainen kuitenkin vakuuttaa, ettei ole syytä panikoida, jos tulevan kesän lomaa ei ole vielä varattuna. Erilaisia vaihtoehtoja on vielä runsaasti!

-Vinkkinä sanoisin, että kannattaa välttää suosituimpia lomakohteita, ja suunnata ennemminkin tuntemattomampiin kohteisiin. Esimerkiksi Kreikassa on lukemattomia lomakohteita, joissa saat lomailla aivan rauhassa ilman suurempia matkailijoiden joukkoja, kuten esimerkiksi Tilos, Kalymnos ja Ithaka. Näissä kohteissa majoitus, kahvittelut ja illallinen ovat myös huomattavasti edullisempia kuin vaikka Mykonoksella, ja samalla pääset myös lähemmäs aitoa kreikkalaista tunnelmaa. Win-win tilanne!, Kontulainen neuvoo.

Toinen vaihtoehto on tutustua suosikkikohteiden uusiin puoliin. Oletko esimerkiksi kuullut Kanalista, joka sijaitsee Kreikan mantereella suositun Pargan naapurissa?

Elokuussa lomailet edullisesti!

Jos etsit parhaita diilejä kesälomalle, kannattaa matka suunnitella mahdollisimman myöhäiselle ajankohdalle elokuussa. Perheet, joissa on koululaisia, voivat matkustaa hyvinkin edulliseen hintaan ajoittamalla loman alun elokuun puoliväliin 11.-13.8 ajoittuvalle viikonlopulle. Jos mahdollista, kannattaa lomalle lähteä vielä tätäkin myöhemmin, jolloin lomia voi löytyä huippuhinnoin.

- Koska matkojen kysyntä on ylivoimaisesti suurinta koulujen loma-aikoina, hinnat ovat luonnollisesti paljon alhaisemmat koulujen alkamista edeltävinä ja sen jälkeisinä viikkoina - ja tänä vuonna koulujen alkamisen jälkeen ovat hinnat todella kohdillaan. Tällä hetkellä kesän edullisimmat lomat löytyvät ajanjaksolla 14.-31.8. Silloin puhutaan puolet edullisimmista hinnoista heinäkuuhun verrattuna, Kontulainen sanoo.

Hinnan kannalta voi olla myös kannattavampaa varata valmismatka sen sijaan, että varaat lennot ja hotellin itse. Lisäksi matkanjärjestäjältä varrattaessa maksat vain varausmaksun varauksen tekemisen yhteydessä, ja voit halutessasi maksaa matkasi osissa.