Kuusi miljoonaa euroa ilmakehän hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettaviksi yhdeksän tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi (C1 Value) -akatemiaohjelmassa. Hankkeissa on yhteensä 16 osahanketta. Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Hankkeet tutkivat muun muassa kemiallisia reaktioita, joilla hiilidioksidi voidaan muuttaa esimerkiksi polttoaineeksi tai kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa reaktioreitit, entsyymit ja katalyytit sekä hiilidioksidin talteenoton energiatehokkuuden parantaminen. Hiili hyödyksi -ohjelma tavoittelee tieteellisiä avauksia, uutta tietopohjaa ja suomalaisen tieteellisen osaamisen vahvistamista ilmakehän hiilen tutkimisen alalla. Tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ohjelmalla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Ohjelman rahoituskausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Suomen Akatemia rahoittaa 14 akatemiaohjelmaa vuonna 2019. Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia ja tavoitteellisia tutkimushankekokonaisuuksia, jotka uudistavat tutkimusta ja tavoittelevat tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Akatemiaohjelmat tukevat korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkottavat tutkijoita sekä toimivat alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle. Lisätietoja: Hiili hyödyksi -akatemiaohjelman rahoituspäätökset

ohjelmapäällikkö Saila Seppo, puh. 029 533 5109, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, puh. 029 533 5057, etunimi.sukunimi(at)aka.fi Suomen Akatemian viestintä

verkkotiedottaja Vesa Varpula

p. 029 533 5131

etunimi.sukunimi(at)aka.fi

