Kuusi puupohjaista tuotetta ja ratkaisua eteni Uusi puu -kilpailun finaaliin

Uusi puu

Uusi puu kertoo, mitä puupohjaisia ratkaisuja on jo nyt markkinoilla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Viemme viestiä puupohjaisesta biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja poliittisille päätöksentekijöille. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, jonka tavoitteena on puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen.

Hankkeen toimijat

Jaakkoo-Taara – Jospak – Jyväskylän ammattikorkeakoulu – Kotkamills – Lumir – Metsä Group – Metsähallitus – Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK – Paperiliitto – Paptic – Pyroll – Stora Enso Packaging – Sulapac – Suomen Aaltopahviyhdistys – Suomen Metsäsäätiö – Tampereen ammattikorkeakoulu – Tampereen yliopisto – Teknologian tutkimuskeskus VTT – UPM – Walki – Woodio