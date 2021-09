Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua nopeutetaan Saaristotiellä Kaarinassa

ELY-keskus on käynnistänyt 2021 vuoden alusta tiesuunnitelman laatimisen mt 180 (Saaristotie) parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto. Hankkeen yleissuunnitelma on laadittu nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Hankkeessa on mukana Kuusistonsalmen sillan uusiminen. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua aiotaan nopeuttaa sillan erikoistarkastusten tulosten vuoksi. Kuusistonsalmen sillalle haetaan nyt nopeampaa toteutusvalmiutta. Mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023, eikä toteutusaikataulusta ei ole tietoa.

Osana Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelman valmistelua teetettiin erikoistarkastus Kuusistonsalmen sillalle. Tavoitteena oli selvittää sillan korjaus- tai uusimistarve hankkeen toteutuksen yhteydessä. Tehdyssä erikoistarkastuksessa suositeltiin sillan uusimista 3–6 vuoden kuluessa. Tästä syystä on päädytty laatimaan Kuusistonsalmen sillasta tiesuunnitelma nopeammalla aikataululla ja se tullaan hallinnollisesti käsittelemään eri aikataululla kuin muu Kurkela-Kuusisto-hankekokonaisuus. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmasta tullaan myös järjestämään erikseen yleisötilaisuus. Nopeutetulla tiesuunnitelman laatimisella varaudutaan sillan uusimiseen muuta hanketta nopeammalla aikataululla. Tavoitteena on, että Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelma on valmis hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2021 loppuun mennessä. Tiesuunnitelman rinnalla laaditaan myös uuden sillan rakennussuunnitelmaa. Nykyisen sillan penkereisiin ja välitukiin tullaan asentamaan automaattiset seurantalaitteet, joilla seurataan mahdollisia maaperän ja sillan liikkeitä. Tulosten perusteella arvioidaan sillan uusimisen aikataulua. On todennäköistä, että uutta Kuusistonsalmen siltaa tullaan rakentamaan samaan aikaan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen kanssa. Kuusistonsalmen sillan rakentamiseen kuluu kuitenkin huomattavasti vähemmän aikaa kuin Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamiseen. Kuusistonsalmen sillan rakennusaika on noin 1 vuosi. Uusi silta rakennetaan nykyisen paikalle ja sen alikulkukorkeus tulee olemaan vähintään sama kuin nykyisessä sillassa. Uudesta sillasta tulee hieman nykyistä leveämpi, jotta jalankulku- ja pyöräilyväylästä saataisiin leveämpi ja turvallisempi. Uuden sillan rakentamisen ajaksi nykyisen sillan viereen rakennetaan varasilta, jonka kantavuus tulee olemaan vähintään sama kuin nykyisen Kirjalansalmen sillan kantavuus. Varasilta tulee olemaan kaksikaistainen ja siinä on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Näillä näkymin Kuusistonsalmen silta tullaan uusimaan keskisuurten siltojen korjauksiin saatavalla korvamerkityllä perusväylänpidon rahoituksella. Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut 1958. Muilta osin mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelman laatiminen jatkuu suunnitellussa aikataulussa. Tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023. Hankkeen rahoituksesta ja toteutusaikataulusta ei ole tässä vaiheessa tietoa. Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus -Kuusistonsalmen silta: siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816 -Mt 180 Kurkela-Kuusisto tiesuunnitelma: projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796