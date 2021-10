Kuva-aarre sadan vuoden takaa: kyläkuvaaja Hanna Heinilän pelastuneet valokuvat

Hanna Heinilän kuvista välittyy mennyt kulttuurimaisema, perhesuhteiden merkityksellisyys, juhlat ja tavallinen arki puutarhoineen ja naisten töineen. Parhaimmillaan Heinilä otti ajalleen epätyypillistä lämpöä huokuvia ja henkeäsalpaavan kauniita valokuvia, joiden sommittelu on kekseliästä ja joiden asetelmissa on leikkisyyttä ja huumoria. Kuvat ovat säilyneet sukualbumeissa ja kyläyhdistys Luvia Seor ry:n arkistossa sata vuotta.

Kirja on toteutettu yhteistyössä Rauman taidemuseon ja Luvia Seor ry:n kanssa. Siihen liittyvä valokuvanäyttely Hanna Heinilän kuvista on esillä Rauman taidemuseossa 16.10.2021–30.1.2022. Näyttelyn kuraattorina toimii Rauman taidemuseon museointendentti Heta Kaisto, joka on myös kirjan toimittaja ja yksi kirjoittajista.

”Kuvista välittyy Hanna Heinilän rakkaus hänen kotipaikkaansa Luviaan ja valokuvaan mediana. Vaatimaton valokuvaaja kuvasi neljällä vuosikymmenellä todennäköisesti samaa kameraa käyttäen. On ilmeistä, että harrastajakuvaajana toiminut Hanna Heinilä valokuvasi ilosta. Näyttelyssä ja sen yhteydessä julkaistavassa kirjassa olenkin halunnut nostaa esiin erityisesti kuvien dokumentaarista arvoa, joka välittyy tunteina ajassa. Rakkautta perheen jäseniin ja ystäviin, mutta myös Heinilän kunnioitusta yhteisöä kohtaan, joka ulottuu lapsiin ja kyläläisiin mutta myös eläimiin, puihin ja rantakiviin. Hän katsoi kauniisti ja hymyillen elämää ja ympäristöään”, Heta Kaisto kertoo.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Heta Kaisto, museointendentti, Rauman taidemuseo, p. 044 022 4154, heta.kaisto(at)rauma.fi

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle:

Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, p. 040 684 9188, hanna.karppanen(at)parvs.fi

Omalla maallaan – Kyläkuvaaja Hanna Heinilä

Johanna Frigård, Johanna Jakomaa, Heta Kaisto, Leena Koivisto, Katri Lassila, Matti Luotola, Anja Portin

96 sivua

ISBN 978-952-7441-01-5

Parvs ja Rauman taidemuseo, 2021