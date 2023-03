Kuvakirja lapsuuden piiloleikeistä, oivaltamisen ilosta ja perheiden monimuotoisuudesta

KVALITIN KEVÄT 2023 -KATALOGI >>>

Tänään Viltillä ja Vanulla on hieman erikoinen päivä. Päiväkoti on kiinni, ja sisarukset menevät Topille ja Toivo-enolle hoitoon isoon keltaiseen taloon. Siellä leikitään piilosta pölyisellä vintillä, tehdään maja ja paistetaan lettuja. Ihan kuin olisi juhlapäivä. Puuhien keskellä etsitään Topin ja Toivon kissaa Takkua. Minne ihmeeseen se on oikein kadonnut? Toivo käskee olla varovainen. Koko ajan. Joka asiassa. Se on Viltistä ja Vanusta vähän hassua. Missään ei olla niin varovaisia kuin täällä, paitsi ehkä sairaalassa, Viltti ja Vanu pohtivat. Viltti ja Vanu varovaisten talossa on lämminhenkinen lastenkirja koko perheen yhteisiin hetkiin.

Tarina normalisoi kaikenlaisia perheitä ja ravistelee rakenteita lämpimällä otteella. Kirja aloittaa uuden lasten kirjasarjan, jossa Jenni Skyttä-Forssellin lämmin kerronta ja Giannetta Portan värikkäät sekä tunnelmalliset kuvat yhdistyvät valloittavalla tavalla.

"Sateenkaariperheistä kertovat kirjat ovat ajankohtaisia ja tärkeitä, eikä mielestämme lastenkirjallisuuden roolia voi liikaa korostaa lapsuudessa muodostuvien käsitysten synnyssä", taustoittaa kirjailija Jenni Skyttä-Forssell kirjasarjan syntyä.

Jenni Skyttä-Forssell on hyvinkääläinen lastenkirjailija ja muun muassa toinen suositun Piirretään satuja iholle -sarjan luojista. Giannetta Porta on väri-iloittelua ja pikkiriikkisiä yksityiskohtia rakastava kuvittaja Tampereelta.

Haastattelupyynnöt, PDF-vedokset ja arvostelukappaleet: