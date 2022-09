Kvarnström (SDP): Budjetissa monia ihmisten arkea tukevia toimia

Budjettiin sisältyy sähkön arvonlisäveron alentaminen joulukuusta huhtikuuhun. Lisäksi valmistellaan kokonaan uutta tukimallia.

- On hyvä ryhtyä toimenpiteisiin ja lisätoimiin heti, kun järkevät mallit ovat käytettävissä. Tämä auttaa monia sähkölaskuissa, ja se on erityisen tärkeä toimenpide lähestyttäessä talvea. Hallitus tekee vaikeassa tilanteessa tarvittavan, Kvarnström toteaa.

Askel kohti SDP:n tavoitteita

Ostovoiman vahvistamiseksi tehdään lisää toimenpiteitä. Kvarnström suhtautuu myönteisesti 70 miljoonan euron päivähoitomaksujen alentamiseen, sosiaalidemokraattien maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteen saavuttamiseen sekä toimenpiteeseen, jolla autetaan lapsiperheitä hyvin konkreettisesti ja vahvistetaan työllisyyttä. Hän pitää tärkeänä, että kunnille korvataan yhteisöverotuotot.

Työmatkatuen jatkaminen

Valtionbudjettiin sisältyy myös monia muita tärkeitä panostuksia.

- Huomautettakoon, että työmatkojen korotettua matkavähennystä jatketaan. Tämä on tärkeää työllisyydelle. Lisäksi on tärkeää että he, joilla on pitkät työmatkat pärjäävät poikkeuksellisen korkeiden polttoainekustannusten aikana, Kvarnström sanoo.

- Isossa kuvassa on keskeistä jatkaa tukea oikeudenmukaiselle vihreälle siirtymälle, se on samalla pitkän aikavälin ratkaisu energian hintakriisiin.