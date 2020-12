KY-säätiö myy KY-talon NCC:lle

Kauppatieteiden opiskelijat luopuvat peruskorjauksen tarpeessa olevasta 80-vuotiaasta KY-talosta, ja siirtävät katseensa tulevaisuuteen. Kauppa varmistaa kyltereiden toimintaedellytykset pitkälle eteenpäin ja mahdollistaa ensiluokkaisten uusien opiskelijatilojen suunnittelun Otaniemeen rakennetun uuden kauppakorkeakoulun välittömään läheisyyteen.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö on sopinut KY-talon myynnistä NCC Property Development Oy:lle. Historiallinen rakennus Helsingin Etu-Töölössä uudistuu monipuoliseksi toimisto- ja liiketilaksi. Remontti alkaa vuoden 2021 aikana, ja kiinteistön kunnostustyöt valmistuvat vuonna 2023.

Sota-aikana valmistunut KY-talo on vuosikymmenten ajan toiminut kauppatieteiden opiskelijoiden opiskelijakulttuurin keskuksena ja tarjonnut samalla käyttäjilleen niin vähittäiskaupan palveluita, opiskelija-asumista, viihdepalveluita kuin toimistotiloja. Tällä hetkellä rakennuksessa on neljä ravintolaa, toimistohotelli ja opiskelijoiden tapahtumatiloja, mutta suurin osa rakennuksen toimistotiloista on tyhjillään ja rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat pitkälti käyttöikänsä lopussa.

"On hienoa nähdä, että talo saa ansaitsemansa uuden elämän ja on jatkossakin ylpeydenaihe niin nykyisille kuin entisille kauppakorkeakoulun opiskelijoille,", kertoo KY-säätiön hallituksen puheenjohtaja Roope Paju. ”Tämä on ehdottomasti yhden aikakauden loppu, mutta samalla KY: n uuden aikakauden alku. Rakennuksen myynti turvaa KY:n taloudellisen tilanteen pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa uusien ensiluokkaisten tilojen hankinnan Otaniemen kampukselta sekä säätiön palvelutason nostamisen ennestään tulevina vuosina."

“NCC:llä on vahvaa kokemusta vanhojen arvokiinteistöjen kunnostamisessa uuteen loistoon perinteitä arvostaen. Tällaisella historialla varustettua uutta toimitilaa keskellä ydinkaupunkia ei muita löydy. KY-talo on klassikko myös tulevaisuudessa”, NCC:n kiinteistökehittäjä Matti Partanen sanoo.

KY-talon kellarin juhlatilat ja rakennuksen 3. kerros pysyvät väliaikaisesti opiskelijoiden käytössä. KY-säätiö on valmistautunut tarjoamaan opiskelijayhdistyksille uusia väliaikaistilaratkaisuja ja korotettua projektitukea varmistaakseen opiskelijatoiminnan jatkumisen mahdollisimman pienin häiriöin myös rakennuksen nykyisten tilojen sulkemisen jälkeen.