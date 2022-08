Kyberisku Suomeen vaarantaa kansalaisten terveystiedot Helena Immosen uutuustrillerissä

Jouko Alhainen on pelastanut kymmeniä kurkia ja edistänyt luonnonsuojelua – uutuuskirjassa tutustutaan Joukon ja kurkien yhteiseen matkaan 30.8.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Kurkikuiskaajaksi kutsuttu Jouko Alhainen on huolehtinut kotitilallaan kymmenistä siipirikoista tai orvoksi jääneistä kurjista, joista osa on voinut palata luontoon. Lentokyvytön Kookka on ollut Joukon hoivissa vuodesta 1993 lähtien.