Kyberturvallisuus tärkeää myös pandemiahäiriötilanteessa (Länsi- ja Sisä-Suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa, että COVID19-pandemian aikana verkon kautta tapahtuneet huijaukset ja huijausyritykset ovat lisääntyneet. Häiriötilanteita käytetään hyväksi myös disinformaation levittämisessä. Oikean tiedon tunnistaminen on tärkeä arkinen taito. Myös koronaan liittyviä määräyksiä ja suosituksia pitää edelleen noudattaa, jotta saamme tilanteen normalisoitua mahdollisimman pian.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksessa 11.2.2021 käsiteltiin koronapandemian tilannekatsaus ja kuultiin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijan esitys tietoverkkojen turvallisuuteen kehitetyistä maksuttomista työkaluista.

Ulkomailta tulleiden koronatartuntojen määrän lisääntyminen on lisännyt myös rajojen terveysturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja kontrollia, totesi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja, valmiustoimikunnan puheenjohtaja Marko Pukkinen. ”Kunnalliset viranomaiset vastaavat rajoilla tehtävistä tarkastuksista”, jatkaa Pukkinen. Sisärajatarkastukset jatkuvat Valtioneuvoston päätöksen mukaan tässä vaiheessa 25.2.2021 saakka.

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle – avuksi Kybersää ja Kybermittari

”Digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuu yhä enemmän kyberuhkia ja häiriöitä. Organisaatioiden keskinäisriippuvuudet, lisääntynyt etätyö ja pilvipalveluiden käyttö lisäävät riskejä toiminnan keskeytyksille. Varautuminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä sekä ymmärrystä yli toimialojen. Kyse on myös koko Suomen kyberturvallisuustason turvaamisesta”, kokosi kyberturvallisuuden keskeistä sanomaa Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Harri Koivunen.

Koivunen esitteli kansallisen kyberturvallisuuden arviointimallin eli Kybermittarin, jonka avulla organisaatiot pystyvät arvioimaan ja kehittämään toimintansa kyberturvallisuutta ja suojautumaan uhkilta. ”Kybermittarin avulla toimijat voivat tehdä yhteistyötä ja parantaa yhteistä ymmärrystä kyberturvallisuudesta. Kybermittarin saa käyttöönsä maksutta osoitteesta www.kyberturvallisuuskeskus.fi”, kertoi Koivunen. Samasta osoitteesta löytyy myös kuukausittain julkaistava Kybersää -tuote, jossa esitetään kuluneen kuukauden aikaiset merkittävät tietoturvapoikkeamat ja -ilmiöt. Lukija saa nopean kokonaiskuvan siitä, mitä kyberturvallisuuskentällä on kauden aikana tapahtunut. Molemmat tuotteet löytyvät netistä myös hakusanoilla.

Koivunen painotti kyberturvallisuuden arkista luonnetta ja totesi sen olevan olennainen osa riskienhallintaa ja varautumista. Voimakas digitalisaatio on nostanut kyberturvallisuuden riskienhallinnan keskiöön. ”Kyberharjoitusten avulla kyberhäiriöitä simuloidaan eli luodaan todentuntuiset kuvitteelliset olosuhteet, joissa häiriön vaikutuksia ja niistä toipumista voidaan testata. Kyberharjoittelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden varalta sekä lyhentää ja pienentää varsinaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia”, kertoo erityisasiantuntija Harri Koivunen Kyberturvallisuuskeskuksesta. Koivusen mukaan myös koronapandemian vaikutuksia kyberturvallisuuteen on tutkittu.

Kansalaispulssi ja koronapandemia

Valtioneuvoston toimeksiannosta selvitetään kolmen viikon välein kansalaisten näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Kysymyksiä on muun muassa viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä sekä vastaajan omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kansalaispulssin tulokset löytyvät hakusanalla internetistä tai vaihtoehtoisesti valtioneuvoston ja tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Koronaväsymys on tunnustettu tosiasia, mutta virusta vastaan käydään sisulla ja sitkeydellä

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta toteaa, että koronaväsymysoireilua esiintyy monissa ihmisryhmissä, ja suojaustoimenpiteistä ja rajoituksista halutaan jo eroon. ”Häiriötilanne on jatkunut pitkään, mutta voidaan todeta, että reilusti yli puolen välin on varmasti jo selvitty tästä pandemiasta”, kokoaa ajatuksia yhteen puheenjohtaja Marko Pukkinen. Valmiustoimikunta kannustaa kaikkia pysymään hereillä koronatilanteessa tapahtuvista muutoksista, sillä pandemian selättäminen edellyttää vielä huolellisia määräysten ja suojaustoimenpiteiden noudattamista, jotta tauti saadaan kesytettyä.





Lisätietoja

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582, etunimi.sukunimi@avi.fi

johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800, etunimi.sukunimi@avi.fi





Linkit

Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana

Kyberturvallisuuskeskuksen kyberturvallisuusraportti

Valtioneuvoston kokoama kansalaispulssi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston voimassa oleva kokoontumisrajoituspäätös, voimassa 1.3.2021 asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä (minedu.fi-verkkosivuilla)

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Vaasan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista,

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista,

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista,

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista,

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista,

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi