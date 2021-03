KYKY-ryhmä koolla taas edistämässä kestävää elämäntapaa (Keski-Suomi)

Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKY on aloittanut viidennen toimikautensa. KYKY-ryhmä kokoaa yhteen monenlaisia kestävää kehitystä edistäviä tahoja maakunnasta ja painottaa erityisesti oppimisen merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä.

KYKY kokoontui uudella kokoonpanolla ensimmäiseen kokoukseensa 9.3.2021. Ryhmään kuuluu yli 40 henkilöä, jotka edustavat pääasiassa yhdistyksiä, kuntien ympäristö-, nuoriso- ja sivistystoimialoja, museoita, oppilaitoksia ja alueellisia viranomaisia.



Keskustelua käytiin ensimmäisessä tapaamisessa muun muassa vesistöihin liittyvästä ympäristötietoisuudesta, luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta organisaatioiden arkitoiminnassa, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamalleista, ulkona oppimisen tukemisesta lukioissa sekä yleisesti hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamisen hyödyistä ja mahdollisuuksista.



- Monialaisen yhteistyöverkoston kautta mukana olevat toimijat voivat löytää yhteistyötahoja ja vaihtaa parhaita käytäntöjä alueella. Aiemmilla toimikausilla on luotu toimijoiden kesken yhteisiä hankkeita. Jo nyt ensimmäisessä tapaamisessa ryhmän kesken löytyi yhteisiä kehittämiskohteita, joita voidaan lähteä työstämään eteenpäin. Omalle organisaatiolle KYKY-ryhmä on suuri voimavara päästä kuulemaan laajemmin maakunnan kuulumisia kestävän elämäntavan kasvatuksen eri tavoista, sanoo KYKY-ryhmän vuoden 2021 puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen JAPA ry:stä.



KYKY-ryhmän ajatuksena on koordinoida ja kehittää kestävän elämäntavan kasvatusta Keski-Suomessa sekä toimia tiedonvaihdon areenana ja yhteistyön mahdollistajana. Taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), joihin Suomikin on sitoutunut, ja toisaalta aiemmassa kehittämistyössä tehty havainto alueellisen yhteistyön tärkeydestä. Täsmälliset toimintatavat muotoillaan ryhmän asiantuntemusta hyödyntäen.



KYKY-ryhmän on asettanut Keski-Suomen ELY-keskus. Vastaavia yhteistyöryhmiä toimii ympäri Suomen. KYKY-ryhmän nimittämän KETO-verkoston eli Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkoston organisaatiot vastaavat KYKY-ryhmän johtamisesta. KETO verkostoon kuuluvat JAPA ry, Keski-Suomen museo, Jyväskylän luontokoulu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja Keski-Suomen Luontomuseo.



Tervetuloa keskustelemaan KYKY-keskiviikkoihin



KYKY-ryhmän teemoista kiinnostuneet voivat osallistua ryhmän järjestämiin 45-minuuttisiin KYKY-keskiviikkoihin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 15. Keskustelut järjestetään Teamsin kautta ja niissä käydään vapaamuotoista keskustelua ennalta sovitusta aihepiiristä. KYKY-keskiviikoista saa tarkempaa tietoa Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa -Facebook-sivulta. Seuraava keskustelu pidetään 24.3.2021.