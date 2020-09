Kylmäävä uutuuskirja sukeltaa syvemmälle aivovammautuneen jääkiekkoilijan elämään ja tuo esiin myös läheisten näkökulman

Jenny Rostainin tietokirja Jääkylmä on vahva kannanotto jääkiekkoväkivallan vähentämiseksi kertoessaan ottelutilanteessa aivovammautuneen Tommi Kovasen elämästä. Kirja on tarina päähän kohdistuneiden taklausten todellisista seurauksista, joilta monet, myös vammautuneet itse, ovat halunneet sulkea silmänsä. Jääkylmä antaa äänen myös vammautuneiden läheisille.

Jääkiekkoilija Tommi Kovanen vammautui vuonna 2013 päähän kohdistuneen taklauksen takia. Tapaus herätti Suomessa suuren keskustelun jääkiekkoväkivallasta, kun Kovanen kertoi kokemuksistaan Kuolemanlaakso-kirjassa.

Jääkylmä jatkaa Kovasen traagista tarinaa ja kertoo aivo- vamman syvemmästä luonteesta, salakavaluudesta, joka on omiaan tuhoamaan aikuiselämän ja henkilön mahdollisuudet selviytyä yhteiskunnassa itsenäisenä toimijana. Kirja pureutuu siihen, millaista elämä vammautuneena on ja miten raa’asti elämänhallinnan mureneminen näkyy Kovasen elämässä. Kirjassa on mukana myös läheisten kokemuksia sekä muiden vammautuneiden pelaajien ja heidän perheidensä ajatuksia. Omilla nimillään kirjassa esiintyvät Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen ja urheilijoiden parissa työskennellyt pastori Sami Lahtinen.

”Aivovammojen suhteen moni asia ja monen asenne kaipasivat ja kaipaavat edelleen suurta muutosta, ja siksi tämä kirja on kirjoitettu. Yksikin päävamman vuoksi särkynyt pelaaja tai rikkoutunut perhe on liikaa”, kertoo Jenny Rostain.

Helsinkiläinen Jenny Rostain (s. 1982) on ammatiltaan näyttelijä, käsikirjoittaja, tietokirjailija ja valokuvaaja, joka eli vuosia New Yorkissa opiskellen ja uraa luoden. Hänen jääkiekkoilija Tommi Kovasesta kertova esikoisteoksensa Kuolemanlaakso oli arvostelu- ja myyntimenestys, ja se valittiin Vuoden urheilukirjaksi 2017. Rostain on myös kirjoittanut kirjan Liian rikki kuolemaan, joka kertoo väkivallan aiheuttamasta traumaperäisestä stressihäiriöstä.