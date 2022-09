Kymenlaakson Sähköverkko on varautunut mahdollisiin sähköpulatilanteisiin

Kymenlaakson Sähköverkolla on ajantasaiset varautumissuunnitelmat myös sen varalta, että katkoja jouduttaisiin tekemään sähköpulatilanteessa, kertoo toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Sähköpulan aikana sähköverkosta on kytkettävä osa kulutuksesta irti, jotta järjestelmä pysyy toiminnassa. Tämän jälkeen sähkökatkoja kierrätetään alueittain noin kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne on päättynyt. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään.

Terveydelle ja turvallisuudelle kriittiset sähkön kuluttajat on rajattu sähkökatkojen ulkopuolelle. Kymenlaakson Sähköverkon alueella näitä ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset ja pelastuslaitokset. Teknisten reunaehtojen vuoksi yksittäisiä asiakkaita ei voi rajata katkojen ulkopuolelle, vaan katkot toteutetaan johtolähdöittäin. Johtolähtö tarkoittaa sähkönjakeluasemalta lähtevää yksittäistä runkojohtoa, joka syöttää kyseisen alueen sähköverkkoa.

Sähköpulatilanteesta tiedotetaan useiden eri kanavien kautta

Sähköntarve on normaalioloissa suurimmillaan arkipäivisin aamun tunteina, jolloin yhteiskunta alkaa toimia, sekä vastaavasti alkuillasta, kun palataan kotiin. Sähköpulatilanteesta tiedotetaan asiakkaille tekstiviesteillä, yhtiön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä hyödyntämällä mediatiedotusta.

Sähköpulatilanteeseen on hyvä suhtautua rauhallisesti, vakuuttaa Pylvänäinen. Sähkökatko voi yllättää myös muista syistä ja sähköpulatilanteesta johtuva katko on täysin verrattavissa vaikkapa sähköverkon huoltotyön tai ukkosen aiheuttamaan katkoon. Kotona on hyvä olla varautumispaketti ihan tavallisenkin sähkökatkon varalta. Oleellisinta olisi nyt jokaisessa koti- ja yritystaloudessakin pohtia, miten omaa sähkönkulutusta voi vähentää ja laittaa suunnitelmat käytäntöön heti. Sähkön käyttöä vähentämällä saattaa olla mahdollista välttää sähköpulatilanteen vuoksi aiheutuvat sähkökatkot.

Miten voin varautua sähkökatkotilanteeseen?

Hyvä varautuminen on turvallisuuden ja toimintakyvyn perusta. Kotitalouksissa kahden tunnin sähkökatko ei aiheuta esimerkiksi pakastimen sisällön sulamista, mutta jos sähkökatko osuu pimeään vuorokaudenaikaan, on hyvä varata kotiin etukäteen vaikkapa patterilamppuja. Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä sähköpulan syntymistä vähentämällä sähkönkäyttöä omassa arjessaan.

Perusohjeita sähkökatkoihin varautumiseen ovat: