Kymenlaakson Sähköverkko parantaa sähkön toimitusvarmuutta Enäjärven alueella Kouvolassa kolmen miljoonan euron investoinnilla

Kymenlaakson Sähköverkko on varautunut mahdollisiin sähköpulatilanteisiin 9.9.2022 11:17:19 EEST | Tiedote

Sähköpula syntyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Tilanne on Suomessa edelleen epätodennäköinen, mutta siihen on varauduttu sekä valtakunnallisesti että paikallisten verkkoyhtiöiden toimesta. Sähköpula on aina valtakunnallinen häiriötilanne, jossa kantaverkkoyhtiö Fingrid hallinnoi tilannetta valtakunnan tasolla ja ohjeistaa jakeluverkkoyhtiöitä toteuttamaan paikallisia sähkökatkoja.