Kymenlaakson Sähköverkko uudistaa sähkön mittausta

Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäisen mukaan Aidon tarjoaa kilpailukykyisen ja nykyaikaisen kokonaisratkaisun mittaustietojen hallinnan toteuttamiseksi. - Mittalaitteet vastaavat erinomaisesti asiakkaidemme vaatimuksiin ja IT-järjestelmät toteutetaan hyödyntäen uusinta teknologiaa, sanoo Pylvänäinen.

Asiakkaille reaaliaikaista kulutuksen seurantaa ja hallintaa entistä helpommin

Mittauspalveluiden uudistaminen muodostaa Kymenlaakson Sähköverkolle vahvan ja kustannustehokkaan alustan uusien palveluiden kehittämiseksi asiakkaitamme varten, kertoo Verkkopalvelut-yksikön päällikkö Juha Kaariaho.

Uuden sukupolven mittarit mahdollistavat kotitalouksille oman energiankulutuksen seurannan ja hallinnan aiempaa helpommin ja reaaliaikaisemmin. Sähkönmittauksen merkitys on korostunut energiakriisin myötä ja noussut myös kotitalouksissa tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi. Älykkäät mittausratkaisut helpottavat asiakkaittamme kulutuksen seurannassa ja kulutusjoustojen toteuttamisessa oman sähköntarpeen mukaan.

Valittu ratkaisu antaa myös yhtiöllemme mahdollisuuden kulutus- ja pientuotantotietojen parempaan hyödyntämiseen verkon käytössä ja suunnittelussa, toteaa Juha Kaariaho.

Hanke käynnistyy tänä vuonna uuden ICT-järjestelmän ja palveluympäristön toteutuksella. Sähkömittareiden asennukset asiakkaillemme painottuvat vuosiin 2025–2026. Laiteasennuksista vastaa Aidonin alihankkijana infrapalveluyhtiö Elvera Oy.

Yhteishankinta toi kustannustehokkuutta

Sähkömittarihanke kilpailutettiin yhteishankintana Järvi-Suomen Energia Oy:n ja PKS Sähkönsiirto Oy:n kanssa. Laajalla yhteishankinnalla saavutettiin selkeitä kustannussäästöjä. Aidon toimittaa yhtiöille yhteensä noin 300 000 uuden sukupolven sähkömittaria. Hankinnan kokonaisarvo on yli 50 miljoonaa euroa.

