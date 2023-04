Kymenlaakson Sähköverkon verkkopalveluhinnat nousevat kesäkuun alussa keskimäärin 5,8 prosenttia

Kesäkuussa tehtävän noin 5,8 prosentin hinnankorotuksen taustalla on verkkoliiketoiminnan kustannusten voimakas kasvu. Verkon rakentamiskustannukset nousivat viime vuoden aikana kymmeniä prosentteja ja samanaikaisesti inflaatio on nostanut verkon huolto- ja kunnossapitokustannuksia. Sähkön korkea hinta on lisäksi korottanut sähköverkon häviösähkön hintaa viime vuonna merkittävästi. Uudet verkkopalveluhinnat tulevat voimaan 1.6.2023. Edellinen hinnankorotus on tehty vuonna 2018.

”Hinnankorotukselle nähtiin tarvetta jo aiemmin, mutta korotusta päätettiin lykätä kesään 2023. Talven kulutuspiikki on nyt ohitettu, ja sähkönhinta on laskenut huippulukemista”, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Kymenlaakson Sähköverkko uudistaa sähköverkkoa vuosittain 15–20 miljoonalla eurolla ja verkkoja on uusittu viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 2 000 kilometriä. ”Sähköverkon uudistaminen tukee yhteiskunnan sähköistymistä ja investoimalla sähköverkkoihin varaudumme tuleviin sähköntarpeiden muutoksiin ja uusiutuvan sähköntuotannon lisääntymiseen”, sanoo Jouni Pylvänäinen. ”Tekemällä muutoksia harkitusti pystymme valmistautumaan tulevaan, pitämään hinnoittelumme vakaana ja välttämään jatkuvia hinnanmuutostarpeita. Nyt tehtävä hinnankorotus on ensimmäinen yli viiteen vuoteen.” Esimerkkejä hinnankorotuksen vaikutuksista Verkkopalvelun verolliset hinnat nousevat 1.6.2023 alkaen keskimäärin 5,8 prosenttia. Vaikutus verottomiin hintoihin on noin 8 prosenttia. Asiakasryhmä Vuosikulutusarvio kWh Hinnankorotus €/kk Kerrostaloasiakas 2 000 1,4 €/kk Rivitaloasiakas 5 000 2,4 €/kk Omakotitaloasiakas, sähkölämmitys 18 000 4,5 €/kk Sähkön verkkopalveluhintaan sisältyvät kaikki palvelut, jotka liittyvät sähkön siirtämiseen sähköä tuottavilta voimalaitoksilta käyttöpaikalle saakka. Verkkopalvelumaksun yhteydessä kerätään valtiolle sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta sekä näistä kaikista arvonlisäveroa 24 prosenttia.

