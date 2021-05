Kymenlaaksoon palautetaan määräys, jonka mukaan turvavälit on voitava varmistaa asiakastiloissa

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on heikentynyt, ja alueellisen koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan lain mukaiset edellytykset ns. turvavälipäätökselle täyttyvät. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt turvavälien varmistamiseen velvoittavan päätöksen, joka on voimassa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella 21.5.-15.6.2021.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla tai toimintaan osallistuvilla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa. Asiakkaiden tai osallistujien on siis voitava säilyttää toisiinsa turvavälit tiloissa. Lähikontaktiksi määritellään laissa alle kahden metrin etäisyydellä oleskelu yli viidentoista minuutin ajan tai fyysinen kontakti. Määräys ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välistä kontaktia. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 21.5.-15.6.2021 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella. Aluehallintoviraston määräys velvoittaa laajasti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset. Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikunta- ja virkistystiloissa, määräystä täytyy noudattaa ilman asiakasmäärärajoja. Turvavälimääräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätöksen edellytykset on määritelty tartuntatautilaissa. Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen, jos nämä edellytykset täyttyvät: 14 viimeisimmän päivän aikana todettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25 ja

alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen. Edellytysten täyttymistä tarkastellaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, joita sairaanhoitopiirit johtavat. Kymenlaakson epidemiatilanne on tuoreimman tilannekuvan mukaan heikentynyt, turvavälipäätöksen edellytykset täyttyvät ja päätös arvioidaan välttämättömäksi. Päätökset on kumottava heti kun ne eivät ole enää välttämättömiä. Toimijoiden pitää lisäksi tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse - kyseeseen voivat tulla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen, kävijöiden porrastettu osallistuminen ja/tai erilaiset tilajärjestelyt. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä. Pääsääntöisesti kunnat valvovat, että toimijat noudattavat hygienia- ja turvavälivelvoitteita. Jos velvoitteita ei noudateta, kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä tilan kokonaan suljettavaksi enintään kuukauden määräajaksi tai asettaa toimijalle uhkasakon. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella on lisäksi voimassa 31.5.2021 asti aluehallintoviraston päätös, joka rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärän enintään kahteenkymmeneen. Aluehallintovirasto arvioi jatkuvasti alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa voimassa olevien päätösten välttämättömyyttä ja tarvetta uusille päätöksille epidemiatilanteen mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee päätökset kesäkuun kokoontumisrajoituksista Kymenlaakson lisäksi Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille maanantaina 24.5. ja tiedottaa päätöksistä heti niiden julkaisun jälkeen. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin osalta päätös on tehty ajalle 19.5.-15.6.2021 (tarkemmin tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69909556). Lisätietoja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.5.2021 avi.fi-sivuston yleistiedoksiannoissa

