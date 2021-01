Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiireissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista kymmeneen henkilöön Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi ja ne ovat voimassa 8.2.2021 asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Päätös on voimassa 18.1.-8.2.2021 välisen ajan.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Suomessakin todettu muuntuneen viruksen aiheuttamia tartuntoja

THL:n mukaan Suomessa on 13.1.2021 mennessä todettu yhteensä 61 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa. Uusi virusmuunnos voi yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja vaarantaa siten terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn. Valtakunnallisesti COVID19-epidemiatilanne on myös hyvin vakava ja tilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen on mahdollista koko maassa, ellei torjuntatoimia jatketa. Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta ovat edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on yhä tarpeen koko alueella.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää pois.

Lisää tietoa:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021 (avi.fi-verkkosivujen yleistiedoksiannoissa)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä (minedu.fi-verkkosivuilla)

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Vaasan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Medialle:

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 018 786

Marko Pukkinen, ylijohtaja, p. 0295 018 582

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto