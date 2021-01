Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus voimassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat Hyvinkäällä vahvistettu 29.1.2021 09:47:38 EET | Tiedote

Hyvinkään kaupunginhallituksen päättämät äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa on ilmoitettu oikeusministeriölle. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkoja on viisitoista. Ennakkoäänestyspaikkoja on aiempaa enemmän, yhteensä neljä kappaletta.