Kymmenes Classic American Diner -ravintola aukesi Rovaniemen Sampokeskukseen

Viikonloppuna avajaisiaan viettänyt Classic American Diner toi Rovaniemelle ainutlaatuiset amerikkalaiset maut ja miljöön. Konsepti on tunnettu erityisesti helppoudestaan, kookkaista burgereistaan ja uniikista sisustuksestaan. Rovaniemen Dinerin erikoisuutena nähdään mehukas poroburgeri.

Ensimmäinen American Diner avattiin Tampereen Finlaysonille 15 vuotta sitten ja nyt konseptin mukaisia ravintoloita on Helsingistä pohjoiseen yhteensä jo kymmenen. Menu pohjaa aitoihin jenkkimakuihin myös Rovaniemellä – perinteisten hampurilaisten lisäksi valittavaa löytyy muun muassa premium-burgereista, sandwicheistä ja siivistä, aitoamerikkalaisia jälkiruokia unohtamatta.



- Meillä burgerin sielu on aina pihvi. Panostamme lihaan, pihvin rakenteeseen ja maustamiseen paljon. Runsas ja tuhti ideologia näkyy annoskoissa, erityisesti hampurilaisissa. Ruokalistamme kulmakivinä ovat burgereiden lisäksi käsintehdyt pirtelöt, apple pie ja pancake, joita on aina löydyttävä listalta – muuten jenkkikulttuuri karisisi olennaisesti pois, Restamax Oyj:n kehitysjohtaja Tero Kaikkonen kommentoi.

American Diner on perinteisesti ollut erittäin suosittu perheiden ruokapaikka. Toisaalta pidemmät aukioloajat tarjoavat hyvät puitteet kaveri- ja työporukalla illallistamiseen ja viihtymiseen hieman eksoottisemmassa miljöössä. Päivittäin vaihtuvat lounasburgeri (8 €) ja lounassalaatti (8,70 €) ovat puolestaan nopea vaihtoehto shoppailun oheen. Pohjoisessa koetaan kuitenkin myös oma paikallinen erikoisuutensa.



- Meillä on ensi viikosta alkaen saatavilla spesiaalina poroburger puikulaperunaranskalaisilla, joka on taatusti mieleenpainuva kokemus niin turisteille kuin kaivattu uutuus paikallisillekin, Restamaxin aluepäällikkö Anssi Karppinen kertoo.



Paraatipaikalla keskustan sykkeessä



Rovaniemen American Diner sijoittuu Sampokeskukseen Lordin aukion tuntumaan, missä se palvelee nälkäisiä aamupäivästä iltamyöhään.

- Rovaniemellä on jo ennestään värikäs ravintolakattaus, jota on ilo monipuolistaa tällä kaivatulla, elämyksellisellä matalan kynnyksen jenkkiravintolalla. Loistavan lokaatiomme myötä Dineriin on helppo tulla lounaalle, laskettelu- tai kelkkailupäivänä päivälliselle tai illalla haukkaamaan leffan päätteeksi. Asiakkaat ovat meille tervetulleita ostoskeskuksen aukioloaikojen jälkeenkin, sillä palvelemme omalla sisäänkäynnillä iltaan saakka, Karppinen lisää.



American Dinerit ovat vuosien saatossa profiloituneet ravintoloiksi, missä amerikkalaisuus on viety hyvin autenttiselle tasolle annoksista fiftarisisustukseen ja tuotemerkeistä musiikkiin.

- Tämä on ainutlaatuinen konsepti, jonkalaista ei löydy toista koko Suomesta. Uskon sen suosion piilevän helppoudessa, välittömyydessä sekä laadukkaassa ruokatuotteessa. Haluamme erottua runsailla ja ronskeilla annoksilla sekä aidoilla amerikkalaisilla brändeillä Hellmann’sista Root Beeriin. Myös sisustus hiotaan aina huolella ja esimerkiksi Rovaniemellä nähdään muun muassa moottoripyörää, potkurikonetta, kitaraa ja muuta 50-luvun rekvisiittaa näyttävien valojen keskellä”, Kaikkonen kuvailee.

Rovaniemen ravintolassa on 110 asiakaspaikkaa ja tila mukautuu erinomaisesti erilaisille ryhmille. American Dinereita löytyy ennestään Tampereen Finlaysonilta ja Koskikeskuksesta, Lielahdesta, Helsingin Easton-kauppakeskuksesta, Linnanmäeltä ja Citykäytävästä, Vantaan Jumbosta, Jyväskylästä sekä Seinäjoelta. Kymmenennen American Dinerin kunniaksi Original Diner Bacon Burger on saatavilla kaikissa Dinereissa tänään 5.12. hintaan 10,00 €/kpl.

Classic American Diner, Rovaniemi

Kauppakeskus Sampokeskus,

Maakuntakatu 29–31 A

Siirry ravintolan verkkosivuille tästä



Avoinna:

Ma–to klo 10.30–21, pe 10.30–23, la 11–23 ja su 12–20

Lisätietoja:

Tero Kaikkonen, kehitysjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 839 191

Anssi Karppinen, aluepäällikkö, Restamax Oyj, puh. +358 45 7734 7777

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 8 000 työntekijää.



Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi