Kymmenettä luontoelokuvafestivaalia vietetään Vaasassa 25.–27.9.

Kolmipäiväiseen Vaasa Wildlife -ohjelmaan on valikoitu yleisönäytöksiksi korkealaatuisia voittajaelokuvia edelliseltä festivaalilta sekä kotimainen uutuus Pihkaa sielussa. Elokuvat esitetään pääkirjaston Draama-salissa. Ohjelmaa on myös kulttuuritalo Fannyssa ja verkossa.

Kymmenes Vaasa Wildlife-luontoelokuvafestivaali järjestetään 25.–27.9.2020. Tänä vuonna poikkeusolosuhteiden vuoksi ei järjestetä luontoelokuvien kilpailua.

–Kotimaisen ja kansainvälisen tapahtumakentän epävarmuudet ovat haastaneet sopeutumaan tilanteeseen, kertoo tapahtuman tuottaja Ilias Missyris Vaasan kaupungin kulttuuripalveluista.

Tapahtumassa esitetään vuoden 2018 festivaalin voittaneita elokuvia, jotka kertovat mm. ilmastonmuutoksesta, eläimistä ja luonnonsuojelusta sekä uusi kotimainen luontoelokuva Pihkaa sielussa. Paikalla 26.9. klo 17-18.30 pääkirjaston Draama-salissa on myös elokuvan ohjaaja Arttu Kotisara ja elokuvan musiikin säveltänyt Rita Kotisara.

Ohjelmaa Draama-salissa, kulttuuritalo Fannyssa ja verkossa

Festivaaliohjelma koostuu kymmenistä elokuvanäytöksistä ja verkossa lähetettävistä esityksistä. Näytöksiin otetaan rajoitetusti katsojia ja niihin on vapaa pääsy. Osa on lyhytelokuvia ja animaatioita, jotka sopivat myös lapsiperheille. Elokuvat on tekstitetty joko suomeksi tai ruotsiksi.

Perjantaina 25.9. Draama-salissa esitetään klo 12–13 lapsiperheille suunnattu lyhytelokuva Daroji, animaatio Blue tomorrow, lyhytelokuva The Pale Horse – Coral Apocalypse ja Grassroots, sekä klo 14-15 Queen without Land. Iltanäytöksenä klo 17-18.30 esitetään Penguins Spring ja White Wolves -The Ghosts of the Arctic.

Lauantaina 26.9. Draama-salissa näytetään klo 11–12 The fight for the Arctic ja World without Insects sekä klo 14-15 The Secret Life of Materials. Erikoisesityksessä klo 17-18.30 nähdään vuonna 2019 valmistunut kotimainen luontoelokuva Pihkaa sielussa, joka kertoo kanoottivaelluksesta kauniilla erämaajoella.

Sunnuntaina 27.9. Draama-salissa esitetään kolme pidempää elokuvaa, jotka ovat klo 11-12 Life behind the Stars, klo 14-15 Budapest Inferno ja klo 17-18 tunturisopuleista kertova Lemming -The Giant of the North.

Kulttuuritalo Fannyssa on sunnuntaina 27.9. lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa, kuten Pikku Aasin nukketeatteriesityksiä klo 12–14 ja elokuvaesityksiä klo 14-16. Kulttuuritalo Fannyssa on esillä Vasiliki Kappan taidenäyttely Take a trip to the Invisible Cities.



Luontoelokuvia voi katsoa myös verkossa. Tarjolla on mm. ajankohtainen dokumentti villieläinten laittomasta kaupasta, johon yhdistyy myös covid19-koronaviruksen leviäminen. Yhteistyössä yhdysvaltalaisen Wildlife Conservation Film Festivalin kanssa näytettävään esitykseen liittyy tekijöiden haastatteluvideoita.



Verkossa on myös esityksiä, jotka liittyvät kiertotalousteemaiseen Hållbarhetsveckan i Österbotten -tapahtumaan. Lisäksi koululaisnäytöksiä voi seurata netin välityksellä.

Vaasa Wildlife on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen elokuvafestivaali ja -kilpailu.

Katso ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasa-wildlife-festival/

Luontoelokuva Pihkaa sielussa (traileri): https://www.youtube.com/watch?v=hMOfcvazN0A