Kymmeniä uusia fysioterapiayrittäjiä Fysi Partnersin OmaFysio-verkostoon

LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2017. Fysi Partners Finland Oy on kasvanut jälleen roimasti: tänä vuonna jo yli 40 fysioterapiayritystä on liittynyt siihen. Verkostoon kuuluvien yritysten määrä on nyt jo yli 500. Se on kattavuudeltaan Suomen suurin ja laajapeittoisin kuntoutusalan yritys. Toimintaa on yli 200 kaupungissa ja kunnassa suurimmasta pienimpiin. Fysioterapeutteja ja muuta kuntoutusalan henkilökuntaa työskentelee niissä yli 3 000.

Fysi Partnersin OmaFysio -toimintamallissa yritykset kuuluvat yhteen, mutta säilyttävät itsenäisyytensä ja oman asiakaskuntansa. Tämä on mahdollista Fysi Partnersin kehittämän alustatalouden ekosysteemin avulla. Fysi Partnersiin liittyneiden yritysten joukossa on ympäri Suomea toimivia fysioterapiayrityksiä muun muassa Jämsästä, Kouvolasta, Salosta, Rantasalmelta ja Turusta. Huolellisesti kehitetyssä toimintamallissa mitataan systemaattisesti myös asiakastyytyväisyyttä. Jokaiselta hoidetulta asiakkaalta kerätyn NPS-palautteen valtakunnallinen keskiarvo oli 9,36, mikä on vahva viesti asiakkaiden tyytyväisyydestä. Erityisesti asiakkaat arvostavat sitä, että he pääsevät hoitoon lähellä kotia tai työpaikkaa ja liikkuvaa työtä tekevät asiakkaat voivat saumattomasti vaihtaa hoitopaikkaa. Esimerkiksi Tuusulassa rakennuksilla työskennellyt asiakas oli saanut aluksi hoitoa Tuusulassa, ja rakennustöiden vaihduttua Poriin, hoito jatkui vaivattomasti Porissa toimivalla OmaFysio klinikalla. ”Vakuutusyhtiöiden ja lääkärikeskusten yhteistyökumppanina meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus löytää niiden asiakkaille nopeasti paras hoitopaikka lähellä kotia sijaitsevasta OmaFysio-yrityksestä”, toteaa Fysi Partnersin toimitusjohtaja ja partneri Aino Sainio.

