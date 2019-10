Kymsote keskittää sijaispalveluidensa hankintaa Sarastia Rekrylle

Kymsote ja henkilöstöpalveluyritys Sarastia Rekry ovat sopineet sote-alan sijaishenkilöstöpalvelusta Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella. Yhteistyön kattavuutta täsmennetään lähiviikkojen aikana.

Kymsote keskittää suuren osan sijaispalveluistaan kuntien omistamalle Sarastia Rekrylle. Kymsote työllistää yli 5000 sote-alan ammattilaista, joten päivittäinen sijaisten tarve on laskennallisesti 200–300 henkilöä. Kymsote kuuluu Sarastian omistajiin.

– Pätevät ja motivoituneet sijaistyöntekijät ovat tärkeä osa sote-alan henkilöstöpulan ratkaisua. Olemme ilmoisia, että Kymsote on valinnut kumppanikseen Sarastia Rekryn. Tavoitteemme on paremmalla sijaisten saatavuudella ja uusilla digitaalisilla prosesseilla auttaa Kymsotea kohdentamaan hallinnon ja työnjohdon työaikaa ydintehtäviin sekä tuottaa heille taloudellisia säästöjä, Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola toteaa.

Kymsoten ja Sarastia Rekryn yhteistyön kattavuutta täsmennetään lähiviikkojen aikana. Sijaispalvelu siirtyy asteittain Sarastia Rekryn vastuulle huhtikuun loppuun 2020 mennessä.

– Koordinoimme vastuun siirron yksikköjen kanssa, ja asiakkaiden ja potilaiden saama palvelu jatkuu koko ajan normaaliin tapaan. Kauttamme Kymsoten käyttöön tulee useiden satojen sijaistyöntekijöiden joukko, Jantola kertoo.

Sarastia Rekryn digitaalinen varausjärjestelmä säästää merkittävästi yksiköiden esimiesten aikaa, kun sijaisten hankkiminen ja hallintotyöt helpottuvat.

– Halutut sijaiset löytyvät muutamassa sekunnissa ”keikkatyötarjottimelta”, joka on meillä käytössä jo kymmenessä maakunnassa. Ajansäästön lisäksi tarjoamme varmempaa sijaisten saatavuutta sekä läpinäkyvyyttä ja turvalliset työsuhteet sijaisille, Jantola sanoo.

Hoitoalan työvoimapula ratkaistaan sijaispalveluilla, koulutuksella ja alan arvostusta kehittämällä

– Sote-alan työvoimapula on noussut julkisuuteen viime aikoina. Siihen on kolme ratkaisua: nykyisten resurssien täydentäminen modernilla sijaispalvelulla, alalta lähteneiden saaminen takaisin parantamalla alan arvostusta sekä koulutuksen lisääminen, joka tuo muutaman vuoden viiveellä lisää hoitajia, Jaana Jantola painottaa.

– Avainasemassa on lisäksi jokaisen kansalaisen asenne hoitotyöhön. Me kaikki tarvitsemme sitä jossakin elämänvaiheessa, mutta arvostusta tälle vaativalle ja epäitsekkäälle työlle voi osoittaa jo ennen kuin tarve on omalla kohdalla.