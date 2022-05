Kysely: Kesätyöpaikkojen määrässä selvä nousu

SAK: Hallituksen esitys työnantajavelvoitteiden kiertämisen ehkäisemiseksi on askel oikeaan suuntaan 4.5.2022 06:55:00 EEST | Tiedote

SAK on tyytyväinen, että hallitus on saanut valmiiksi esitysluonnoksen, jolla ehkäistään työnantajavelvoitteiden kiertämistä ja työsuhteen naamiointia muuksi sopimussuhteeksi. Suomen suurin palkansaajajärjestö on pitkään ajanut lainsäädäntöön muutosta, joka estäisi tosiasiallisen työsuhteen naamioimisen itsensätyöllistämiseksi, kevytyrittäjyydeksi tai muulla nimellä kulkevaksi toiminnaksi, josta puuttuu työsuhteeseen kuuluva turva.