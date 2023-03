Kysely: Opiskelijoiden käsitys IT-alasta on kapea, mutta töiden merkityksellisyys puhuttelee

Atea Finlandin tekemään kyselyyn vastanneista opiskelijoista 86 prosenttia pitää tietotekniikkaa ja teknologiaa merkityksellisinä suomalaiselle yhteiskunnalle. Heistä yli puolet näkee IT-alan työpaikat houkuttelevina muihin toimialoihin verrattuna. Alan erityisiksi vetovoimatekijöiksi vastaajat nostavat kehittymismahdollisuudet, palkan ja työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen.



Vastaajista yli 75 prosenttia odottaa työnantajalta kattavaa perehdytystä, mahdollisuutta etätyöhön ja viihtyisiä toimitiloja. Yli puolet arvostaa työnantajan vastuullisuutta, mahdollisuuksia urasuunnitteluun ja laajaa työterveyshuoltoa.

”IT-alalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia, joten on tärkeää, että me alan yritykset osaamme vastata opiskelijoiden toiveisiin. Kyselyn mukaan he arvostavat työelämän perusasioita ja -turvallisuutta: toimivia puitteita työntekoon, valinnan vapautta ja tulevaisuudennäkymiä. On hienoa, että halu jatkuvaan kehittymiseen nousee näin vahvasti esiin vielä opintojensa parissa olevillakin”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

Verkkokysely toteutettiin Atea Finlandin verkkosivustolla ja opiskelijoille suunnatussa Frank-sovelluksessa. Kyselyn 563 vastaajasta 42 prosenttia opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Muiden alojen opiskelijoissa korostuivat humanistisen (10 %) ja kaupallisen alan opiskelijat (7 %). Vastaajista 65 prosenttia on 19–33-vuotiaita.

IT-alaa vaivaavat vääränlaiset stereotypiat

Vastaajia kiinnostavat eniten ohjelmistokehittäjän ja koodarin työt sekä tiedonhallintaan ja digitaaliseen työpaikkaan liittyvät tehtävät. Myös konsultoinnin, markkinoinnin ja viestinnän sekä henkilöstöhallinnon työt nousivat esille. Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja kuitenkin kertoi kaipaavansa lisää tietoa sellaisista IT-alan tehtävistä, jotka eivät sisällä koodaamista.