Kysely: Oppilaiden tuen tarve perusopetuksessa on kasvanut selvästi koronaepidemian aikana

Koronaepidemian vaikutukset ovat näkyneet kouluissa ja varhaiskasvatuksessa lasten, nuorten ja perheiden kasvaneena tuen tarpeena. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille tehdyn kyselyn vastauksissa korostuu huoli lisääntyneistä oppimisen vaikeuksista, uupumuksesta ja psyykkisistä oireista.

Aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedote

Aluehallintovirasto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat keränneet koronatilanteeseen liittyvää tietoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnattujen kyselyjen avulla. Viimeisimmät kyselyt toteutettiin 2.–9.6.2021 ja ne koskevat toimintaa vuonna 2020–2021. Perusopetuksen järjestäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 203 kuntaa (vastausprosentti 69,3) ja 39 yksityistä perusopetuksen järjestäjää. Varhaiskasvatuksen kyselyyn vastasi 205 kuntaa (vastausprosentti 69,7) ja 156 yksityistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajaa.

”Kun hyvinvointia ei ole, ei ole kykyä oppiakaan” – haasteet oppilaiden ja perheiden jaksamisessa lisäävät tuen tarvetta

Perusopetuksessa oppilaiden tuen tarve arvioidaan selvästi runsaammaksi kuin lukuvuosina ennen koronaepidemiaa. Yhteensä 85 prosenttia kyselyyn vastanneista opetuksen järjestäjistä arvioi yleisellä tasolla oppilaiden tuen tarpeen joko tavanomaista runsaammaksi (74 %) tai merkittävästi runsaammaksi (11 % vastaajista).

Oppimisen tuen tarpeen (oppimisjärjestelyin annettava tuki, erityisopetus) arvioi vähintään tavanomaista runsaammaksi neljä viidestä (81 %) kyselyyn vastanneesta. Oppimisen vaikeuksien taustalla vaikuttavat kotien erilaiset mahdollisuudet tukea oppilasta. Huolena on oppilaiden eriarvoistuminen: eniten koronatilanne on vaikeuttanut niiden oppilaiden koulutyötä, joilla on ollut jo ennestään oppimisen haasteita.

Oppilashuollollisen tuen tarpeen arvioi vähintään tavanomaista runsaammaksi 85 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi koulukuraattorien ja terveydenhuollon ammattilaisten palveluille nähdään laajasti nykyistä enemmän tarvetta, koska mielenterveyden, oppimisen taitojen ja käyttäytymisen haasteet ovat lisääntyneet. Avoimissa vastauksissa korostuu huoli oppilaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vastaajat arvioivat, että oppilaiden ja perheiden hyvinvoinnin heikentyminen on myös lisääntyneiden oppimisen vaikeuksien taustalla.

Koronatilanne on lisännyt poissaoloja opetuksesta. Joka neljäs (26 %) opetuksen järjestäjä arvioi luvattomien poissaolojen määrän kasvaneen koronaepidemian aikana ja useampi kuin joka seitsemäs (16 %) arvioi opetukseen juurikaan osallistumattomien oppilaiden määrän kasvaneen. Useat vastaajat toivat esiin, että etäopetuksessa poissaoloihin puuttuminen on vaikeaa.

Pitkäaikaiset vaikutukset huolestuttavat – resursseja tarvitaan, jotta ongelmiin saadaan puututtua ajoissa

Sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen kyselyn vastauksissa näkyy huoli koronaepidemian mahdollisesti pitkäaikaisista vaikutuksista lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Koronatilanne on kuormittanut voimakkaasti myös henkilöstöä. Kyselyyn vastanneet korostavat, että lisäresursseja tarvitaan myös jatkossa, jotta hyvinvointi- ja oppimisvajeeseen voidaan vastata.

Perusopetuksen kyselyyn vastanneet kaipaavat resursseja etenkin oppilashuoltoon, oppimisen tukeen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen sekä täydennyskoulutukseen. Varhaiskasvatuksessa korostuvat haasteet koulutetun henkilökunnan saatavuudessa ja perheille tarjottavan tuen tarve. Valmiussuunnitelmien laatimiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta varhaiskasvatuksen palvelut saadaan turvattua myös poikkeusoloissa.

Haasteista huolimatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta on onnistuttu järjestämään myös koronaepidemian aikana ja uusia toimintamalleja on otettu runsaasti käyttöön. – Suuret kiitokset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille arvokkaasta työstä haastavissa olosuhteissa. Kiitos myös kaikille kyselyihin vastanneille siitä, että olette tuottaneet tärkeää tietoa koulujen ja varhaiskasvatuksen arjesta koronaepidemian aikana, sanoo opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat lähettäneet kyselyjä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille säännöllisesti keväästä 2020 alkaen. Kyselyillä on kartoitettu koronatilanteen vaikutuksia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Tuoreimpiin kyselyraportteihin voi tutustua avi.fi-verkkosivuilla: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekuva.

Lisätietoja

Aluehallintovirastossa:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664

Viestintäkoordinaattori Oskar Karlsson, p. 0295 018 071

etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriössä:

Opetusneuvos Tarja Kahiluoto, p. 0295 330386, tarja.kahiluoto@minedu.fi