Kysely paljastaa: Suomalaiset hoitavat raha-asiat mieluiten kotona, suosituin päivä pankkihommiin on maanantai

Suomen paras aika ja paikka olla pankissa on oma koti maanantaisin. Hieman yksinkertaistaen näin voi tiivistää tulokset S-Pankin Kantarilla teettämästä tutkimuksesta.

Kyselytutkimuksessa 90 prosenttia suomalaisista kertoi hoitavansa pankki- ja raha-asiansa mieluiten kotona. Oma koti oli ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto kaikissa ikäryhmissä päihittäen selvästi muun muassa pankkikonttorin, jossa asioi mieluiten 14 prosenttia suomalaisista, ja työpaikan tai koulun, joissa pankkiasioita hoiti mieluiten 13 prosenttia.

Kyselyssä selvisi, että mieluisimpina tapoina hoitaa pankkiasioita suomalaiset pitävät verkkopankkia (74 prosenttia) ja pankin mobiilisovellusta (60 prosenttia). Tutkimustulos ei yllätä S-Pankin valmennuspäällikkö Emilia Simolaa.

”Toimivat digitaaliset palvelut ovat sujuvan pankkiasioinnin kulmakivi. Sikäli tulokset käyvät yksiin arjen kokemusten kanssa. S-Pankissa esimerkiksi valtaosa kaikesta pankkiasioinnista tapahtuu nykyään digitaalisissa kanavissa”, Simola sanoo.

Kyselyn perusteella suomalaiset pitävät tärkeinä pankkien toiminnassa etenkin hyviä digitaalisia palveluita, edullisia hintoja sekä sitä, että kaikki tarvittavat palvelut ovat saatavilla samasta pankista. Eniten kehitettävää pankeilla on palveluidensa edullisuudessa: 44 prosenttia suomalaisista ei ole valmiita maksamaan mitään tilistä, kortista, verkkopankkitunnuksista ja pankin mobiilisovelluksesta.

Tutkimus paljasti myös muita kiinnostavia tietoja suomalaisten pankkiasioinnista.

Kyselyn perusteella suosituin päivä hoitaa pankkiasioita on maanantai. Vaikka suurin osa suomalaisista ei osannut valita mieluisinta viikonpäivää pankkiasioiden hoitoon, maanantain nimesi suosikikseen joka kymmenes vastaaja. Muut viikonpäivät saivat viiden prosentin kannatuksen. Vankinta maanantain suosio oli Pohjois- ja Itä-Suomessa.

”Maanantain suosiota voi pitää jossain määrin yllätyksenä. Moni meistä voi kuitenkin varmasti samaistua ajatukseen, että arki pyörähtää käyntiin aina maanantaisin ja silloin varmaan myös raha-asiat halutaan panna kuntoon”, Simola pohtii.

Simolan mukaan kiinnostavaa on myös se, että 42 prosentilla suomalaisista on pääasiallisena pankkinaan yhä se pankki, johon heille avattiin tili lapsena.

”Inflaation laukatessa ja kustannusten noustessa suosittelen lämpimästi pysähtymään hetkeksi omien raha-asioiden äärelle ja selvittämään, mitä vaihtoehtoja arjen pienten ja suurten raha-asioiden hoitamiseen on tarjolla. Me S-Pankissa olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Usein arjen säästöt syntyvät pienistä puroista. Yksi meidän tavoistamme auttaa asiakkaitamme on tarjota tili, kortti, verkkopankkitunnukset ja mobiilisovellus maksutta kaikille S-ryhmän asiakasomistajille.”



Tutkimuksen tulokset S-Pankin sivuilla

Tutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 25.–30.11.2022. Tutkimukseen vastasi 1 018 suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 18–79-vuotiasta väestöä.

S-Pankki järjestää 14.2.2023 klo 16–17 webinaarin ”Mitä S-Pankki voi tarjota minulle?”. Webinaarissa käydään läpi, minkälainen pankki on S-Pankki, miten raha-asiat hoituvat sujuvasti ja mitä suomalaiset pankilta odottavat.