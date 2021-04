Kysely: Pitkään jatkunut etätyö on vaikeuttanut vuokrajohtajien ja -asiantuntijoiden työskentelyä

Vuokrajohtajille ja freelance-asiantuntijoille toteutetun kyselyn mukaan korona-pandemian pitkittämä etätyö asiakasprojekteissa on koettu alkuvuodesta 2021 vaikeampana vuoden 2020 kevääseen verrattuna. Pandemian kielteisenä vaikutuksena nähtiin henkilökohtaisen vuorovaikutuksen viestinnän pois jääminen, myönteisenä työn tehostuminen. Vuokrajohtajien ja freelance-asiantuntijoiden käytön arvioidaan kasvavan pandemian jälkeen, kun yritykset tarvitsevat puuttuvaa erityisosaamista nopeasti ja joustavalla aikataululla.

Kansainvälisen vuokrajohtajia ja freelance-asiantuntijoita välittävän asiantuntija-alusta Ferovalon jäsenilleen teettämässä kyselyssä tutkittiin korona-pandemian vaikutuksia jäsenistöön. Kyselyn mukaan 11 prosenttia vastaajista koki etätyön muuttuneen vaikeaksi. Muutos on merkittävä, sillä viime kevään kyselyssä etätyö koettiin pääasiassa helppona. Nyt esimerkiksi strategiatyö koetaan haasteellisempana, kun henkilöt eivät ole samassa huoneessa. Kehonkielen ja muun oheisviestinnän poisjäämisen koetaan lisäävän väärinymmärrysten riskiä etenkin kansainvälisissä tiimeissä. Myös viestejä on hankalaa saada läpi, ja presentaatiot sekä neuvottelut koetaan haasteellisempina.

Maaliskuussa 81 prosenttia vastaajista kertoi olevansa huolestuneita koronan taloudellisista vaikutuksista omaan liiketoimintaan, kun viime keväänä luku oli 73 prosenttia. Puolet vastaajista työskentelivät asiakastoimeksiannoissa molempien kyselyiden aikaan.

Myönteisinä asioina koettiin etätyön tehokkuus, koska töihin voi keskittyä paremmin ja aikaa säästyy työmatkoilta. Asiakkaat ovat helpommin tavoitettavissa eri maantieteellisillä alueilla. Muutosten toteuttamista on helpottanut yritysten nopea siirtyminen digitaalisiin ympäristöihin. Lisäksi tiimit saadaan ketterämmin koolle ja asioita eteenpäin, kun kaikki ovat paikalla.

Vuokrajohtajien ja freelance-asiantuntijoiden sopeutumista tilanteeseen helpottaa todennäköisesti se, että he ovat yleensä korkeakoulutettuja henkilöitä, jotka ovat tottuneet työelämän jatkuviin muutoksiin ja joustamiseen.

Valtaosa vastaajista uskoo vuokrajohtajien ja freelance-asiantuntijoiden käytön kasvavan pandemian jälkeen. Etuina nähtiin, että he voivat paikata yrityksessä olevia kehityspuutteita tuomalla sinne puuttuvaa osaamista ja ratkaisuja. Lisäksi heti saatavilla oleva koko-tai osa-aikainen resurssi tarjoaa tarvittavaa joustavuutta, erityisasiantuntijuutta sekä erityistilanteiden vaatimia taitoja, joita organisaatiolla itsellään ei ole tarpeeksi, jos lainkaan.

”Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii myös yhä nopeampia toimenpiteitä, joihin vuokrajohtajat tai -asiantuntijat voivat tarttua ripeästi”, sanoo Ferovalon toimitusjohtaja Elina Liehu.

Avointen vastausten mukaan ”freelancerit keräävät jatkuvasti kokemusta eri yrityksistä ja näkevät asiakasyrityksen ulkopuolelta.” Vuokrajohtajat ja freelance-asiantuntijat nähdään rohkeina, sillä he eivät pelkää yrityksen sisäistä politikointia tai ole mukana siinä. Rekrytointeina he ovat myös turvallisia, koska he eivät uhkaa kenenkään positiota.

Interim Management Pulse 2020 -tutkimukseen vastasi yhteensä 72 asiantuntijaa, joista suurin osa oli suomalaisia. Vastaava kysely toteutettiin toukokuussa 2020, jolloin osallistujia oli 84.Kyselyn tulokset löytyvät täältä: How Are You? (ferovalo.com)