Kyselytutkimus: Kuluttajat olisivat valmiita maksamaan enemmän vastuullisemmin tuotetuista vaatteista

Tietoa Tisestä:

Tise on Norjassa vuonna 2016 perustettu käytetyn muodin ja sisustuksen myynti- ja ostosovellus, joka aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2020. Markkina-alusta yhdistää ainutlaatuisella tavalla sosiaalisen median ja verkkokaupan parhaat puolet. Sovellus on kasvanut nopeasti, ja sillä on nykyään yli 2 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, joista aktiivisimmat 100 000 vierailevat sovelluksessa päivittäin. Käyttäjät muodostavat yhdessä aktiivisen yhteisön, joka kannustaa eettisempään ja kestävämpään kuluttamiseen. Tise vahvistaa asemaansa markkinajohtajana Pohjoismaissa ja tavoitteena on myös laajentuminen muualle Eurooppaan.