Kyselytutkimus: Energiakriisi sysäsi joka toisen kuluttajan mielikuvan sähköyhtiöstä negatiiviseksi

VertaaEnsin.fi on osa eurooppalaista Samlino-konsernia, joka on perustanut taloustuotteiden vertailusivustoja Suomen lisäksi myös Tanskaan, Portugaliin, Belgiaan ja Kreikkaan. VertaaEnsin.fi-palvelun toimintaidea on yksinkertainen: Me vertaamme, sinä säästät! Vuosittain yli miljoona suomalaista kuluttajaa käyttää sivustoa edullisempien talouspalveluiden löytämiseen.