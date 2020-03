Kysynnän äkillinen romahtaminen sulkee hotelleja

Hotelliketjut ja yksittäiset toimijat ovat ilmoittaneet sopeutustoimista äkkinäisesti muuttuneen markkinatilanteen vuoksi. Suomen hallituksen antaman poikkeustilailmoituksen sekä muiden maiden vastaamien toimien jälkeen kysyntä on romahtanut lähes kokonaan.

”Maaliskuun alusta näimme jo selkeää kysynnän laskua edelliseen vuoteen verrattuna, tällöin rajoitukset näkyivät hotellien kysynnässä nopeasti Vantaalla ja Helsingissä”, kertoo matkailualan markkinatrendejä tarjoavan yrityksen Benchmarking Alliance Suomen maajohtaja Hanna Lak.

Kysyntä laski kuitenkin äkillisesti eri puolella Suomea alkaen WHO:n pandemia ilmoituksesta ja syventyen Suomen hallituksen antaman poikkeustilailmoituksen jälkeen. Viikolla 12 myydyt huoneet laskivat 82% verrattuna samaan ajankohtaan edellisenä vuotena. Käyttöaste, joka laski nopeasti viikon kuluessa, oli vain 11,9% ajalla 16.3-22.3.

Benchmarking Alliance Hotel Trends -palvelun tiedot perustuvat Suomen 180 merkittävämmän hotellin ja majoitusliikkeen raportoimiin lukuihin. Tällä hetkellä (23.3.) näistä 180 toimijasta 39 on jo sulkenut tai ilmoittanut sulkevansa ovensa kokonaan kuukaudeksi tai jopa kesäkuun loppuun asti. Osa näistä toimijoista on ilmoittanut vielä kartoittavansa toimintojansa ja tekevänsä mahdollisia päätöksiä sulkemisista tulevien päivien aikana.

”Jatkamme markkinamuutosten seuraamista kuten normaalisti. Palvelumme toimijat ovat siten valmiina sopeuttamaan toimintaansa kysynnän palautuessa”, sanoo Lak.

