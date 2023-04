Kytömäen I ja Myllyojan sillat Uudessakaupungissa korjataan

Molempien siltakohteiden korjauksen aikana liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle. Tällöin liikennettä ohjataan liikennevaloilla tai käsiohjauksella. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua Lokalahdentiellä (Kytömäen I siltakohde) ajoittaisiin ruuhkiin ja varata riittävästi matka-aikaa. Liikennemäärä Kytömäen I sillalla on n. 3 228 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vastaava lukema Myllynojan sillalla on n. 82 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaiden kohdalla 30 km:iin tunnissa.

Korjaustöiden on tarkoitus käynnistyä Kytömäen I sillalla vko:lla 17 ja Myllynojan sillalla vko:lla 24.

Korjaustöiden aikana uusitaan molempien siltojen reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Korjaustyön jälkeen Kytömäen I silta levenee noin puoli metriä. Lisäksi silloilla tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä.

Kytömäen I silta on valmistunut 1961 ja Myllyojan silta 1911. Molemmat sillat ovat tyypiltään teräsbetonisia laattasiltoja. Kytömäen I sillalle on tehty aikaisemmin useita ylläpitokorjauksia 90-luvulta alkaen. Myllyojan sillalla on aiemmin tehty peruskorjaus vuonna 1966. Molemmat siltakohteet ovat peruskorjauskunnossa. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Molemmille silloille on tehty erikoistarkastukset vuonna 2022, jolloin tarkastuksissa on havaittu korjausta edellyttäviä vaurioita molemmissa silloissa.

Urakoitsijana molemmissa siltahankkeissa toimii Destia Oy.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Kytömäen I sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Myllyojan sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Destia Oy: työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 1678 797