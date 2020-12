Kyytipalveluita tarjoava Yango aloittaa toimintansa Tampereella ja Turussa

Kyytipalveluita tarjoava Yango toimii jo Helsingissä, ja tänään 17.12.2020 se laajentaa toimintaansa Tampereelle ja Turkuun. Voit tilata auton vain avaamalla sovelluksen ja ilmoittamalla määränpääsi. Näet myös matkan kokonaishinnan sekä auton saapumisajan. Yango ottaa huomioon matkan pituuden ja liikennetilanteen etsiessään sinulle kuljettajan joka saapuu nopeimmin mahdollistaen näin edullisemmat hinnat.

Sovelluksella tilattujen matkojen hinta alkaa 6 eurosta kummassakin kaupungissa. Esimerkiksi matka Tampereen rautatieasemalta Pispalaan maksaa noin 8,87 euroa, kun matka Koskikeskukselta Hatanpäähän maksaa noin 6 euroa. Matka Turun linja-autoasemalta Turun linnalle maksaa noin 8,6 euroa, ja matka Kupittaalta Turun Kauppahallille maksaa noin 6 euroa. Nämä hinnat eivät sisällä alennusta, jonka kaikki uudet käyttäjät saavat automaattisesti ensimmäisistä matkoista. Matkat voidaan maksaa käteisellä tai sovellukseen liitetyllä pankkikortilla.

"Olemme havainneet, että Helsingissä Yangon käyttö on lisääntynyt arkipäivisin koronan johdosta. Asiakkaat saattavat kuulua riskiryhmään, tai mahdollisesti he vain haluavat välttyä julkisen liikenteen ruuhiklta. Uskomme, että palvelustamme on hyötyä etenkin näinä aikoina myös Tampereella ja Turussa. Tämän johdosta olemme laajentaneet palveluamme kumpaankin kaupunkiin tarjotaksemme ihmisille edullisen ja turvallisen tavan liikkua.



Henkilökohtaisesta kokemuksesta tiedän, että Tampereella ja Turussa on välillä vaikeaa ja kallista kulkea taksilla. Tavoitteenamme on tehdä tähän muutos tarjoamalla helppokäyttöinen sovellus ja edulliset hinnat. Matkan hinta näytetään sovelluksessa kokonaisuudessaan jo ennen sen tilaamista, ja lisäksi näet missä ajoneuvo on ja kuinka pitkään sen saapumisessa kestää" - Anthon Clayhills, Yangon Suomen aluejohtaja.



Yango käyttää omaa kartoitustaan, reititystään ja navigointia sekä älykästä koneoppimiseen perustuvaa tilausjakoteknologiaansa. Tämän ansiosta matkan kokonaiskustannukset voidaan pitää alhaisina, eli käyttäjät maksavat vähemmän kun taas kuljettajat ansaitsevat enemmän.



Yango käynnisti toimintansa Suomessa vuonna 2018. Lisäksi sovellus toimii 16 muussa maassa, mukaan lukien Virossa, Latviassa ja Israelissa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Playsta suomeksi, englanniksi ja monilla muilla kielillä.



Brändättyjen ajoneuvojen kuvat löytyvät oheista linkkiä seuraamalla: https://yadi.sk/d/FjBzd0opTt6eyw