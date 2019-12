Laajasalon uusi tekojää avattu

Helsingissä on nyt kahdeksan tekojääkenttää, kun Laajasalon liikuntapuiston tekojääkaukalo on nyt luistelijoiden testikäytössä.

”Meillä on ollut Laajasalossa koko ajan tekemisen meininki, vaikka vähän vastoinkäymisiäkin tekojään tekemisessä on ollut. Muun muassa kaukaloa on tarvinnut siirtää, mutta nyt jää on luistelukunnossa. Ei muuta kuin tervetuloa liikkumaan”, summaa Laajasalon liikuntapuiston tiimiesimies Jarkko Rantanen.

Laajasalon tekojäälle ei ole pääsymaksua, ja kentällä on pelkästään yleisöluisteluvuoroja.



Laajasalon tekojääkaukalon yleisöluistelut:

maanantai klo 10.00-16.00 pelkkä luistelu, klo 16.00-21.30 mailat sallittu

tiistai klo 10.00-16.00 mailat sallittu, klo 16.00-21.30 pelkkä luistelu

keskiviikko klo 10.00-16.00 pelkkä luistelu, klo 16.00-21.30 mailat sallittu

torstai klo 10.00-16.00 mailat sallittu, klo 16.00-21.30 pelkkä luistelu

perjantai klo 10.00-16.00 pelkkä luistelu, klo 16.00-21.30 mailat sallittu

lauantai klo 10.00-16.00 mailat sallittu, klo 16.00-21.30 pelkkä luistelu

sunnuntai klo 10.00-16.00 pelkkä luistelu, klo 16.00-21.30 mailat sallittu

Helsingin kahdeksan auki olevaa tekojääkenttää: Brahenkenttä Kalliossa, Kontulan, Käpylän ja Oulunkylän tekojääkentät, Lassilan, Pukinmäen ja Laajasalon tekojääkaukalot sekä Rautatientorin Jääpuisto.

Jo olemassa olevien tekojäiden lisäksi Helsinkiin avautuu vielä lisäksi kaksi täysin uutta tekojääkenttää. Jätkäsaaren tekojääkentän sekä Lauttasaaren tekojääkaukaloiden valmistumisista ja avautumisaikatauluista tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätiedot Laajasalon tekojääkaukalosta:

Jarkko Rantanen

Laajasalon liikuntapuiston tiimiesimies

puh. 040 334 5257, sähköposti jarkko.rantanen@hel.fi

