Lääkäri Matti J. Peuran tarina: "Valmensin itseni ylös masennuksesta"

Ei ole aivan tavallista, että lääketieteen tohtori tuo julki selviytymistarinansa masennuksesta, vaikka se olisikin selätetty. Matti J. Peura laittaa itsensä likoon kirjansa alkulehdiltä asti. Toipuminen masennuksesta auttoi häntä luomaan elämänhallintamenetelmän, jota Peura käyttää potilaisiinsa nyt hyvin tuloksin.

– Lääkärit voisivat olla tulevaisuudessa ihmisten valmentajia. Entä jos ihmisten hoitaminen olisikin yhteistyötä ja treenaamista kohti tervettä elämää, sanoo lääketieteen tohtori, työterveydenhuollon erikoislääkäri Matti J. Peura.

Masennus vei tyhjiöön

Lääkäri Peura on lahjakas monella saralla, myös musikaalisesti. Hän loi mielenkiintoisen rokkistaran uran Popidiot bändissään opiskeluaikanaan Eestissä. Yhtye julkaisi kaksi levyä. Molempia voi sanoa omalla tavallaan menestykseksi. Mutta, mies halusi kuitenkin lääkäriksi, koska hänellä oli kutsumus auttaa ihmisiä. Peuralla on sisäänrakennettu halu asettua heikomman puolelle. Se on ominaisuus, joka tuli jo Kuopiossa lapsuusvuosina hyvin esille.

Lääkäreille kirurgin ammatti on yleensä se kirkkain kruunu. Lahjakas Peura erikoistui plastiikkakirurgiaan ja lopulta myös väitteli aiheesta. Kaiken piti olla näennäisesti hyvin, mutta hän alkoi pelätä leikkaamista ja sitä, että entä jos potilas kuolisi hänen käsiinsä. Pelon takia hän siirtyi työterveyshuollon puolelle, koska tiesi, että potilaiden sairaudet ovat yleensä helpompia kuin kirurgiassa.

– Akuutteja henkeä uhkaavia tilanteita en juuri joutunut ratkaisemaan. Sen sijaan tilalle tuli vastuu isosta työntekijämäärästä, heidän terveydestään ja työturvallisuudestaan, muistelee Peura.

Hän kertoo ottaneensa kaiken tarjotun työn vastaan ennen masennustaan. Samalla Peura unohti itsensä ja lopulta lääkärikin uupui. 2016 vuosi oli rankka hänelle, sillä Peuran isä sairastui ja appiukko kuoli. Mieli alkoi horjua. Pisteenä i:n päälle avioliittokin kariutui.

Peura tunsi tippuvansa tyhjiöön ja menettäneensä maineen, kunnian ja arvostuksen. Hänen identiteettinsä horjui. Hän masentui ja hakeutui terapiaan taisteltuaan ensin asiasta itsensä kanssa tovin.

Arvot ohjaavat ihmistä

Terapiassa Peura mietti elämänhallintaa, tavoitteita ja arvoja. Hänelle alkoi selvitä omat tarkoitusperät ja käyttäytymismallit. Hän näki uusia syyseuraussuhteita.

Samaan aikaan Peura käytti työssään arvoympyrää, jonka avulla selvitetään ihmisen käytöksen syitä. Menetelmänä ovat kysymykset, harjoitukset ja keskustelut.

Arvoympyrän idea perustuu siihen, että arvot ohjaavat ihmisten käytöstä.

– Kun arvot ovat kartoitettu ja niistä voimakkaimmat tunnistettu, on tärkeää oppia ymmärtämään miten arvot ohjaavat arjen valintoja ja sitä kautta hallitsevat elämää, sanoo Peura.

Hän lisää, että arvoympyrä on yksi elämänhallintamenetelmän työkalu, jonka hän on kehittänyt.

– Voisi puhua Dr. Peura -metodista, hän heittää.

Peura selventää kansantajuisesti. Jos esimerkiksi yksi hallitsevista arvoista olisi vaikkapa turvallisuus, niin ihminen perustaa toimintansa hyvin pitkälle siihen, että arjen valinnat ovat turvallisia vaikkapa auton tai kumppanin valinnassa. Tai jos vastaavasti hallitsevaksi arvoksi paljastuisi muiden mielipiteiden tärkeys, niin silloin ihminen miettii joka käänteessä mitä muut hänestä ajattelevat. Hän toimii muiden ajatusoletusten mukaisesti.

Arvoihin tutustuminen ja potilaan asemaan asettuminen avasi lääkärin silmät ymmärtämään mistä elämänhallinnassa on pohjimmiltaan kyse.

– Ohjeista, joita annoin potilailleni, löytyikin ratkaisu omaan tervehtymiseeni, summaa Peura.

Lääkäri Peuran kirja on mielenkiintoista luettavaa, siitä mitä tapahtuu menestyjälle, joka tippuu korkealta ja kovaa. Kuinka hän romuttaa lääkärimyytin lähes jumalaa vastaavasta hahmosta. Kuinka hän nöyrtyy ja rakentaa identiteettinsä sekä itsensä uudestaan. Hän on rohkea laittaessaan persoonansa peliin pelkäämättä kollegoiden ja yleisön mahdollisia tuomiota esikoisteoksestaan, vaikka nimenomaan pelko ajoi hänet masennukseen.