Lääkärikoulutuksen ja verkkopedagogiikan edelläkävijä Jussi Mertsola palkittiin lääketieteen opettajan palkinnolla

Palkintoperusteluissa Jussi Mertsolaa kiitellään monipuoliseksi, ennakkoluulottomaksi ja innovatiiviseksi kollegaksi, jonka kliinisessä opetuksessa psykologinen turvallisuus on aina ollut läsnä.

”Olen suuresti yllättynyt ja ilahtunut tästä palkinnosta! Toivon, että palkinto omalta osaltaan havahduttaisi päättäjiä huomioimaan paremmin jatkuvan koulutuksen merkityksen 'human capital' -investointina, eikä pelkästään menoeränä. Asia on hyvin tärkeä terveydenhuollon kaikilla aloilla. Koulutus tuo osaamista, osaaminen työtyytyväisyyttä ja henkilöstön stabiliteettia. Nykyisessä sote-uudistuksessa koulutuksen asema tulisi selkiinnyttää ja resursoida.”

Mertsola valmistui lääkäriksi vuonna 1978 ja lastenlääkäriksi vuonna 1987 Turun yliopistosta. Hän työskenteli 1990-luvulla kliinisenä opettajana ja Tyksin lastenpoliklinikan sivutoimisena osastonylilääkärinä. Turun yliopiston lastentautiopin professorina hän toimi vuosina 2000–2010.

Mertsola eläköityi vuonna 2018. Työuransa kahdeksan viimeistä vuotta hän toimi Tyksin Lasten ja nuorten klinikan ylilääkärinä sekä toimialuejohtajana.

”Eläkeläisenä toimintani jakautuu lähinnä globaalin verkkokoulutuksen, tutkimustyön ja kolmannen sektorin välille. Yhdistystoiminta suuntautuu erityisesti lapsiperheiden tukemiseen, olen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja. Kaikissa näissä koulutus on tärkeä yhteinen tekijä.”

Lääketieteen verkko-opetuksen kehittäjä



Jussi Mertsolan uran keskeisin elementti on vahva kliininen osaaminen ja kokemus. Työ yliopistosairaalassa on aina tuntunut erityisen merkitykselliseltä.

”Olen ollut onnekas saadessani toimia hyvin monipuolisesti eri lääkäriuran sektoreilla. Kliininen osaaminen ja kokemus on ollut uralla keskeistä: sen oheen rakentui kliininen lastentautien perusopetus, myöhemmin jatkokoulutus ja lopulta erityisesti täydennyskoulutus. Lisäksi tutkimustyö on innoittanut minua yli 40 vuoden ajan.”



Mertsola on myös lääketieteen verkko-opetuksen uranuurtaja ja kehittäjä. Pitkän uransa kohokohdiksi hän mainitsee innostavat ohjaajat ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa on luotu uusia koulutuksen ja tutkimuksen innovaatioita. Kollega Markku Äärimaan innoittamana hän perehtyi verkkopedagogiikkaan 2000-luvun alussa.

Mertsola tekee edelleen töitä Turun yliopiston koulutuksen tukipalvelujen kanssa järjestäen globaaleja verkkopedagogiikan kursseja Indonesiaan, Vietnamiin ja Afrikkaan. Lisäksi hän toimii viikoittain hankkeessa, jonka tarkoituksena on lapsi- ja äitiysterveydenhuollon, verkko-opetuksen sekä IT-infrastruktuurin kehittäminen Afrikassa.



Mertsola on myös mukana lasten lääketutkimuksen eurooppalaisessa kehittämishankeessa (c4c), jossa hän toimii seitsemän kuukauden mittaisten Advanced course on paediatric clinical trials and drug development -kurssien koordinaattorina.

”Verkko-opetus oli 20 vuotta sitten lähinnä harraste. Tekniset vaikeudet ja ymmärtämättömyys usein tuskastuttivat. COVID-19-pandemian myötä digikoulutus nousi uudelle tasolle. Tekniikat paranivat ja globaalit väylät avautuivat. Kansainväliset kontaktit, uudet toimintamallit, ajasta ja paikasta riippumattomat mahdollisuudet ovat innostavia, ja mahdollistavat nyt sellaisia asioita, joita on harjoiteltu kansallisella tasolla jo vuosia.”





Jussi Mertsola