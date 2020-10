Lääkärin pähkähullu idea toteutuu – univalmennusta kaikille suomalaisille

Lääkäri ja työyhteisöjä valmentava Lari Karjula on kerännyt työryhmän, jonka tavoite on luoda hyvinvoinnista ilmiö. Ensimmäinen askel otetaan, kun valmennusorganisaatio Hälsa tarjoaa ilmaista univalmennusta marraskuun ajan. Valmennus tapahtuu etänä osoitteessa suominukkuu.fi. Uniongelmat koskettavat yli miljoonaa suomalaista. Hintalapuksi on arvioitu yksistään Suomessa yli 15 miljardia euroa vuodessa. Uniongelmat tuhoavat talouden lisäksi ihmisen psyykeen ja toimintakyvyn.

Vastuullisuus – miten luomme hyvinvoinnista ilmiön?



Oululainen lääkäri, työyhteisöjä valmentava Lari Karjula havahtui entisestään uneen liittyvän ongelman kokoluokkaan, kun oli valmistelemassa tulevaa valmennustaan alkuvuonna 2020, valmennettuaan jo sitä ennen tuhansia suomalaisia palautumisesta.

– Tutkailin Harvardin yliopiston materiaaleja ja vastaan tuli raju luku: ”Unettomuus jopa nelinkertaistaa masennuksen riskin”. Juuri alkuvuonna oli uutisoitu, miten nuorten ihmisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet; ollen nopeimmin kasvava työkyvyttömyyden syy alle 40-vuotiailla.

Siitä lähti kytemään ajatus, että asialle pitäisi tehdä laajemminkin ponnisteluita. Karjula lähti kokoamaan eri alojen ja eri kokoisten toimijoiden edustajia yhteen tavoitteena rakentaa hyvinvointiin liittyen kansanliike ja ilmiö.Mukaan ovat lähteneet mm. valmentaja Erkka Westerlund, Finnairilla vastuullisuusjohtajana toimiva Anne Larilahti sekä futuristi Perttu Pölönen.

– Oli todella siisti huomata, miten monia kokonaisvaltainen ja vastuullinen ajattelu innosti ja yhdisti. Tavoitteemme on koota yhteen hiljainen enemmistö, jolla on vilpitön halu ottaa vastuuta omasta elämästä ja hyvinvoinnista, tahtotila ajatella kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti sekä halu tehdä Suomesta entistä elinvoimaisempi paikka, edellytyksenä ihmisten hyvinvointi.

Univaje isoimpana huolena

Työryhmällä pureuduttiin olennaisiin elementteihin, muun muassa mielenterveyteen, työssä jaksamiseen, johtamiseen ja ilmiön luomiseen. Puuhamiehenä toimivan Karjulan taustan vuoksi uni sai alkuun erityishuomiota.



Unenpuute liittyy moniin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Yksistään tyypin 2 diabetesta sairastaa Suomessa arviolta jo yli 500 000 ihmistä. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii yli 10% suomalaisista.



– Unettomuus on kuitenkin isolla osalla korjattavissa melko yksinkertaisillakin asioilla: muuttamalla omaa ajattelua, käyttäytymistä ja toimintatapoja. Ajattelen, että uni on yhteiskunnallisesti ehdottomasti ”low-hanging fruit” eli helposti saavutettavissa, minkä vuoksi asia pitäisi ottaa ihan eri otteella, mitä tähän asti on huomioitu. Edelleen esimerkiksi puhelin ja televisio ovat merkittäviä unen määrää vähentäviä tekijöitä. Määrän lisäksi niillä on taipumusta heikentää myös unen laatua.

Univalmennusta kaikille suomalaisille



Karjulan ja työryhmän suunnitelmat kirkastuivat siten, että ensimmäisenä konkreettisena tekona syntyi univalmennus kaikille suomalaisille.



– Se oli henkilökohtaisesti helppo valinta, kun olin nähnyt millainen ongelma se on erityisesti työpaikoilla. Olin myös nähnyt, miten ihmisiä voi auttaa tässä asiassa, joten se motivoi antamaan osaamistani kaikkien saataville. Tiedän, ettänostaessamme unen ja palautumisen isosti pöydälle saamme aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä jokaisen ihmisen henkilökohtaisen hyödyn lisäksi.



– Toivottavasti mahdollisimman moni organisaatio ja ihminen tarttuu tähän haasteeseen. Hyötyjä on saatavilla nopeasti. Nyky-yhteiskunnan mukanaan tuoma hektisyys, työelämän jatkuva uudistuminen ja epäsäännöllinen elämäntapa ovat lisänneet uniongelmia. Hintalappu työpaikoille on iso. Uniongelmien aiheuttama työkyvyn heikkenemisen kierre voidaan katkaista, jos siihen uskalletaan puuttua.

Marraskuu tuo mukanaan univalmennusta kaikille



Maksuton univalmennus suominukkuu.fi on tarjolla teemakuukauden eli marraskuun ajan. Univalmennus tarjoaa matkan parempaan uneen. Faktatiedon lisäksi valmennuksen tärkeä elementti on auttaa löytämään motivaatio muutoksille, jota hyvä uni vaatii.



– Osaa ihmisistä motivoi faktat, toisia taas erilainen ajattelun synnyttäminen. Unesta löytyy kyllä tietokirjoja ja artikkeleita, mutta henkilökohtaisesti suurin tavoitteeni on saada ihmiset sisäistämään unen tärkeys hektisen nykymenon keskellä ja motivoitumaan muutoksiin, jota he tarvitsevat.

Lääkärin viisi vinkkiä parempaan uneen



Mieti nukutko tarpeeksi?

Hyvä ajatus on pysähtyä pohtimaan, tuleeko nukuttua viikonloppuisin ja lomalla selkeästi enemmän kuin arkiviikolla. Jos unimäärä on selkeästi isompi vapaalla, silloin arkena unimäärä on liian alhainen.



Arvostatko unta

Suurin osa ihmisistä kertoo nauttivansa, kun saa nukuttua hyvin. Miksi meistä niin moni kuitenkin on valmis tinkimään unesta? Suosittelen pysähtymään ja miettimään, onko unen edelle menevät asiat todella unta arvokkaampia.



Muista rauhoittua

Olen huomannut, että monilla ihmisillä päivän ensimmäinen rauhoittuminen tapahtuu juuri nukkumaan mennessä. Ihminen ei ole kuitenkaan kone, joka rauhoittuu nappia painamalla. Kannattaa laskea kierroksia jo pari tuntia ennen nukkumaanmenoa.



Huomioi stressi

Stressi vaikuttaa vahvasti uneen ja palautumiseen. Tärkeintä olisi huomioida stressi. Jos on esimerkiksi voimakasta työstressiä, silloin olisi hyvä idea esimerkiksi harrastaa enemmän palauttavaa ulkoilua kuin vetää myöhäinen kovatempoinen salitreeni.



Ole armollinen

Usein uneen, palautumiseen ja stressiin liittyvät ongelmat helpottavat, kun luopuu suoritusmentaliteetista. Pohdi elämäsi tarkoitusta ja arvostusta. Mikä on oikeasti tärkeää juuri nyt?

suominukkuu.fi -univalmennus



Tarjolla marraskuun ajan

Maksuton

Kieli: suomi

Toteutetaan verkkovalmennuksena

Ilmoittautuminen osoitteessa suominukkuu.fi

Vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitä uni on?

Mikä merkitys unella on?

Kuinka nukkua paremmin?

Toivotamme kaikki suomalaiset mukaan unen teemakuukauden pariin.

Rohkaisemme myös mediaa nostamaan asian esille erityisesti marraskuun ajan.