Lääkärit Ilman Rajoja kouluttaa Ukrainassa hoitohenkilökuntaa hoitamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita

Lääkintäjunan potilaiden vammat ja kertomukset osoittavat toistuvat hyökkäykset siviilejä vastaan Ukrainassa 22.6.2022 11:07:32 EEST | Tiedote

Lääkärit Ilman Rajoja on evakuoinut junalla reilun kahden kuukauden aikana lääketieteellisin perustein 653 potilasta. Heidät siirrettiin turvallisemmilla alueilla sijaitseviin sairaaloihin Ukrainan itäisiltä alueilta, joihin sota vaikuttaa voimakkaasti. Matka kestää 20–30 tuntia, ja sen aikana hoitajat ja lääkärit tarkkailevat potilaita ja hoitavat heitä pitääkseen heidän tilansa vakaana. Monet potilaat kertoivat järjestön työntekijöille kammottavista kokemuksistaan. Potilastiedot ja lääkintäjunalla evakuoitujen potilaiden kertomukset osoittavat, että Ukrainassa käydään sotaa siviileistä välittämättä. Siviilien suojelu on järkyttävän puutteellista. Yli 40 prosenttia junassa olleista sodassa haavoittuneista on ikääntyneitä ja lapsia, joilla on räjähdys- ja sirpalevammoja, ampumahaavoja tai irronneita ruumiinosia. ”Tämä osoittaa, ettei siviilejä suojella, mikä on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus”, toteaa järjestön hätäavun koordinaattori Christopher Stokes. ”Potilai