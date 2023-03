Lääkärit Ilman Rajoja todistanut jalkaväkimiinoja Ukrainassa sairaaloiden sisällä

EMBARGO 23.3.2023 klo 13

Lääkärit Ilman Rajoja kertoo laajoista, terveydenhuollon infrastruktuuriin kohdistuneista tuhoista ja vakavista esteistä päästä sairaanhoitoon Ukrainassa.

Tuhot ovat erityisen merkittäviä alueilla, joita Venäjä hallinnoi vuoden 2022 aikana. Vaikka järjestö on pyytänyt pääsyä rintamalinjan molemmille puolille, se ei toistaiseksi ole saanut lupaa hoitaa potilaita Venäjän hallinnoimilla alueilla. Järjestön havainnot rajoittuvat siis Ukrainan hallussa oleville ja sen Venäjältä takaisin valtaamille alueille.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät havaitsivat jalkaväkimiinoja sairaaloiden sisällä kolme kertaa 8., 11. ja 15. lokakuuta 2022 aiemmin Venäjän hallinnassa olleilla Hersonin, Donetskin ja Izyumin alueilla.

"Maamiinojen käyttö on yleistä rintama-alueilla, mutta niiden sijoittaminen terveydenhuollon laitoksiin on järkyttävää: se on merkittävä epäinhimillinen teko. Se viestii ihmisille, jotka tulevat etsimään lääkkeitä tai hoitoja, että sairaalat eivät ole turvallisia paikkoja", sanoo Vincenzo Porpiglia, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Donetskin alueen projektikoordinaattori.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät olivat todistaneet hyökkäyksiä terveydenhuollon infrastruktuuriin jo vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Kahdessa erillisessä tapauksessa, huhtikuussa Mikolaivissa ja kesäkuussa Apostolovessa, he todistivat rypäleammusten jälkiä sairaaloihin, jolloin lääketieteellinen toiminta keskeytyi useiksi päiviksi ja potilaat eivät päässeet hoitoon.

Järjestön työntekijät ovat myös havainneet, että useita terveydenhuollon laitoksia on ryöstetty ja lääkintäajoneuvoja, myös ambulansseja, on tuhottu Venäjän aiemmin valtaamilla alueilla sekä Hersonin että Donetskin alueilla. Työntekijät ovat nähneet kahden laitoksen sisällä aseita ja räjähteitä.

Avustustyöntekijät kertovat ”täydellisestä tuhosta”

Sen jälkeen kun sota kärjistyi helmikuussa 2022, Lääkärit Ilman Rajoja on arvioinut ihmisten terveydenhoidollisia ja humanitaarisia tarpeita 161 kaupungissa ja kylässä Donetskin ja Hersonin alueilla.

”Avustustyöntekijämme ovat nähneet kotien, kauppojen, leikkikenttien, koulujen ja sairaaloiden tuhoutuvan raunioiksi. Joissakin kaupungeissa ja kylissä, joissa työskentelemme, tuho oli täydellistä. Ukrainan 1000 kilometrin pituisella rintamalinjalla jotkin alueet on yksinkertaisesti pyyhitty kartalta”, kertoo Christopher Stokes, Ukrainan työn johtaja.

Sota-alueilla 25 vuotta työskennellyt Stokes kertoo itse nähneensä harvassa paikassa samanlaista jälkeä. ”On ehkä vain yksi tai kaksi tapausta, joissa olen nähnyt samanlaista tuhoa – ne ovat Mosulin tai Groznyn kaltaisia paikkoja", Stokes sanoo.

Humanitaarinen järjestö vaatii kaikkia sotaa käyviä tahoja noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja velvollisuutta suojella siviilejä ja siviili-infrastruktuuria, sekä varmistaa elintärkeiden lääkkeiden ja tarvikkeiden esteetön saanti. Sairaalat ja muut terveydenhuoltolaitokset eivät saa koskaan olla iskujen kohteita.

Krooniset sairaudet ilman hoitoa kuukausien ajan

Kun Ukraina otti uudestaan haltuunsa alueita, jotka olivat olleet kuukausia Venäjän hallitsemia, Lääkärit Ilman Rajoja pääsi haastattelemaan näiden alueiden terveydenhuollon työntekijöitä ja potilaita. Heidän mukaansa välttämättömien lääkkeiden ja hoidon saantia sekä hoitolaitoksiin pääsyä oli Venäjän miehityksen aikana rajoitettu merkittävästi.

Järjestön avustustyöntekijät havaitsivat potilaita hoitaessaan, että näiden terveydentila tuki haastatteluissa esiin nousseita asioita. Sairaanhoidon ammattilaiset hoitivat monia potilaita, joiden krooniset sairaudet olivat olleet hoitamatta useita kuukausia. Lääkärit Ilman Rajoja vastaanotti potilaita 11 000 kertaa marraskuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä Ukrainan Venäjältä takaisin ottamilla alueilla.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön potilaiden mukaan ihmiset eivät olleet Venäjän miehityksen aikana päässeet terveydenhuoltoon pääasiassa liikkumisrajoitusten, terveydenhuoltolaitosten tuhoutumisen tai joidenkin venäläisten yksiköiden arvaamattoman käyttäytymisen vuoksi.

Potilaat kertoivat myös, että jäljelle jääneitä hoitolaitoksia ja apteekkeja ryöstettiin ja että valtaajat eivät järjestelmällisesti varmistaneet lääkkeiden saantia.

Lääkärit Ilman Rajoja Ukrainassa

Lääkärit Ilman Rajoja aloitti ensimmäisen kerran Ukrainassa työskentelyn vuonna 1999. Helmikuun 24. päivästä 2022 lähtien olemme merkittävästi laajentaneet ja muokanneet toimintaamme vastataksemme Ukrainan sodan aiheuttamiin tarpeisiin.

Järjestön sairaanhoidon palveluihin kuuluvat muun muassa tuberkuloosin hoito, hätäleikkaukset, seksuaalista väkivaltaa kokeneiden hoito, fysioterapia ja mielenterveys. Järjestöllä on myös ambulansseja ja sairaalajunia, joilla evakuoitiin vuoden 2022 aikana 2 558 potilasta, joista 700 kärsi traumavammoista.

Tällä hetkellä Lääkärit Ilman Rajoja työskentelee Apostolovessa, Dniprossa, Fastivissa, Ivano-Frankivskissa, Harkovassa, Konstiantynivkassa, Kropyvnytskyissä, Kryyih Rihissä, Kiovassa, Lvivissä, Lymanissa, Mykolaivissa, Odessassa, Pokrovskissa, Slovjanskissa, Ternopilissä, Uzhhorodissa, Zaporizhzhiassa ja Zhytomyrissä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön 23.3.2023 julkaisema raportti terveydenhuoltoon kohdistuneista tuhoista Ukrainassa täällä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön kesäkuussa 2022 julkaisema raportti sairaalajunan potilaiden vammoista täällä.