Lääkehaku auttaa löytämään puuttuvan lääkkeen

Apteekkariliitto on julkaissut uuden Lääkehaku-verkkopalvelun. Lääkehaun avulla asiakas voi hakea lähimmän apteekin, jossa tarvittavaa lääkettä on juuri nyt saatavilla. Lääkehaku helpottaa lääkkeiden löytämistä erityisesti saatavuushäiriötilanteessa.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina. Lääkkeen loppuessa lähiapteekin varastosta asiakkaan on usein ollut haastava löytää apteekkia, jonka hyllyllä lääkettä on vielä jäljellä.

− Saatavuushäiriöistä tiedottamiseen on kehitetty useitakin palveluita, jotka eivät kuitenkaan tarjoa asiakkaalle tietoa apteekkien varastotilanteesta, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Apteekkariliitto on julkaissut uuden Lääkehaun Apteekki.fi-sivustolla. Lääkehaun avulla on mahdollista tuotekohtaisesti selvittää lähin apteekki, jossa tarvittavaa lääkettä on juuri nyt varastossa.



Näin Lääkehaku toimii

Lääkehaku löytyy Apteekki.fi -sivuston etusivulta. Hakua voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tiedot haetaan lääkevalmisteen nimellä.

Palvelu tarjoaa ajantasaisen tiedon lähimmästä apteekista tai verkkoapteekista, jossa tarvittavaa lääkettä on saatavilla. Lääkehaku löytää samalla myös apteekin yhteystiedot

− Asiakkaan kannattaa varmuuden vuoksi aina soittaa apteekkiin ja varata tarvitsemansa lääke, ennen kuin hän lähtee sitä noutamaan, Sandler kehottaa.

Lääkehausta löytyy saatavuustietojen lisäksi myös lääkkeiden hinta- ja Kela-korvattavuustietoja.



Suomessa lääkkeitä saa hyvin

Lisääntyneistä saatavuushäiriöistä ja koronapandemiasta huolimatta lääkkeiden saatavuus suomalaisissa apteekeissa on edelleen erinomaisella tasolla. Valtaosa eli 98 prosenttia resepteistä toimitetaan apteekeissa asiakkaalle heti. Puuttuvat lääkkeet toimitetaan noin yhden arkipäivän tilausajalla.

− Ajoittain yksittäiset lääkevalmisteet voivat olla loppumaisillaan koko maasta saatavuushäiriöiden takia, ja tällaisissa tilanteissa Lääkehaku auttaa asiakasta. Asiakkaan ei tarvitse soittaa apteekkeja läpi vaan saatavuustiedon voi hakea helposti verkosta, Sandler kertoo.

− Palvelun avulla apteekit myös osaavat ohjata asiakkaan suoraan sellaiseen apteekkiin, josta hänen tarvitsemaa lääkettä löytyy.



