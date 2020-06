Laakson sairaala-alueen koronaepidemia on ohi – tiukat toimenpiteet tehosivat

Laakson sairaalan kevään koronavirusepidemiassa 96 sairaala-alueella työskentelevällä todettiin tartunta. Epidemian aikana 32 potilasta sai koronavirustartunnan todennäköisesti sairaalasta. Epidemia saatiin kuriin tiukentamalla suojautumistoimenpiteitä ja jäljittämällä tartunnan saaneet laajalla testauksella.

Kolmannes tartunnan saaneista työntekijöistä työskenteli niillä osastoilla, joilla hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. Koronavirusosastojen hoitajista keskimäärin joka kolmas hoitaja sai tartunnan. Kaikista tartunnoista merkittävä osa oli henkilökunnan välisiä.

Koronavirustartuntoja oli myös muiden osastojen työntekijöillä, mutta selvästi vähemmän.

Epidemian aikana koronavirustartunnan sai myös 32 potilasta, jotka olivat tulleet sairaalaan hoitoon jonkun muun syyn kun koronavirusepäilyn vuoksi. Sairaalassa koronavirustartunnan saaneista potilaista menehtyi 10.

”Epidemian kehittyminen oli monen tekijän summa. Tartuntojen lähdettä ei kaikissa tapauksissa pystytty varmuudella jäljittämään. Tartunnan lähteet ovat olleet moninaisia”, epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo.

”Potilaat ovat saaneet tartuntoja työntekijöiltä ja toisilta, aluksi negatiiviseksi testatuilta potilailta, työntekijät potilailta ja työntekijät toisiltaan. Osa työntekijöistä oli saanut tartunnan vapaa-ajallaan”, Isosomppi jatkaa.

Tiukat toimenpiteet tehosivat

Epidemian puhjettua kaikki sairaala-alueella työskennelleet testattiin. Laajoissa testauksissa löytyi 30 uutta tartuntaa. Kaikkiaan testejä otettiin yli 1 000.

Laaksossa on noudatettu THL:n ja HUSin koronaviruspandemian suojautumisohjeita. Suojautumista tehostettiin entisestään sairaalan epidemian alettua. Kaikkien, myös oireettomien potilaiden hoidossa ja henkilökunnan välisissä kontakteissa otettiin käyttöön kirurginen suu-nenäsuojain. Koronaviruspotilaiden lähihoidossa siirryttiin käyttämään varotoimenpiteenä korkeamman suojaustason FFP2-hengityssuojaimia. Lisäksi henkilöstöruokala suljettiin.

”Tieto koronan oireiden moninaisuudesta kasvoi pandemian edetessä. Ikääntyneillä oireena saattaa olla pelkkä yleistilan lasku. Koronavirusepäilyissä potilaan eristystä ja kosketus- ja pisaravarotoimia tulee jatkaa, vaikka potilaan testitulos olisi aluksi negatiivinen. Potilaiden ja työntekijöiden testaaminen ja seulonta matalalla kynnyksellä on edelleen tärkeää”, Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo.

Helsinkiläisten koronaviruspotilaiden sairaalahoito on keskitetty HUSiin ja Laakson sairaalaan. Tällä hetkellä Laakson koronaosastoilla on hoidossa enää kolme koronaviruspotilasta.

Laakson sairaalassa on akuuttigeriatrian, traumakuntoutuksen, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden jatkokuntoutuksen ja infektiohoidon osastoja. Lisäksi Laaksoon on kevään 2020 aikana keskitetty sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoito. Laaksossa on yhteensä 302 potilaspaikkaa. Sairaala-alueella on myös Laakson koronaterveysasema, apuvälinelainaamo, geriatrian poliklinikka, päihde- ja psykiatrian palveluja sekä HUS-kuvantamisen yksikkö.