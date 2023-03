Laaturavintoloistaan tunnettu Olo Collection tähtää isoon kasvuun Helsingin keskustassa

Olo Collection teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen 1,1 miljoonaa euroa ennen veroja. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden 2022 aikana 47 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon. Vahva kasvu on saamassa jatkoa myös lähivuosien aikana, sillä Olo Collectionin tavoitteena on tuplata ravintoloidensa määrä nykyisestä seitsemästä.

”Kun aloitin toimitusjohtajana alkuvuodesta 2020, koronavirus mullisti hetkessä koko ravintolabisneksen. Meillä oli käsissämme vuonna 2006 perustettu yritys, johon kuuluivat muun muassa ravintolat Olo, Emo ja Nude. Päätimme käyttää koronan pakottaman tauon yrityksen uuden tulevaisuuden suunnittelemiseen. Päämäärämme oli parantaa tuloksentekokykyämme ja työstää kunnianhimoiset kasvu- ja kehitystavoitteet”, Olo Collectionin toimitusjohtaja Mikko Heinonen kertoo.

Strategian toteuttaminen näkyy viime vuoden kasvuluvuissa. Yhtiö avasi korona-aikana ravintolat Egon, Brasan ja Särkänlinnan sekä perusti Olo Creative Cateringin. Tämän vuoden suunnitelmissa on avata Helsingin keskustaan uusi ravintola syyskuussa. Kasvua rakennetaan myös uudenlaisia liiketoiminta-alueita kehittämällä ja mahdollisin yritysostoin.

”Tarjontamme monipuolistuu, mutta yhteistä kaikille ravintoloillemme on korkea laatu ja oma vahva identiteetti. Haluamme madaltaa ihmisten kynnystä astua sisään ravintolaan. On tärkeää, että asiakkaat saavat heti kiinni ravintolakonseptista eikä heidän tarvitse arpoa, millaiseen paikkaan ovat menossa. Michelin-tähdellä palkitun Ravintola Olon myötä fine diningin kehittämisellä on edelleen yrityksessämme tärkeä rooli. Tässäkin asiassa haluamme pysyä ajan hermolla, sillä nykykuluttajat muovaavat uusiksi käsitystään fine diningista. Uudet avauksemme tulevat olemaan niin sanottuja rennon tyylin ravintoloita.”

Olo Collectionin ravintoloiden päämarkkina-alueena säilyy Helsingin keskusta.

”Helsingin keskustan elinvoimaisuus on meille elintärkeä asia, emmekä odota tumput suorina alueen kehittymistä. Haluamme yrityksenä olla yksi vahvoista toimijoista keskustan tulevaisuuden rakentamisessa. Meillä on innostusta, osaamista ja myös vastuu luoda tänne konsepteja, ravintoloita ja tapahtumia, jotka elävöittävät kaupunkikuvaa. Käymme tälläkin hetkellä isojen kiinteistöomistajien kanssa keskusteluja siitä, millaisilla toimilla voimme yhdessä tehdä Helsingin keskustasta entistä mielenkiintoisemman paikan. Toiveenamme luonnollisesti on, että keskustan elinvoimaisuus nousee voimakkaasti esille myös Helsingin kaupungin toiminnassa.”

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Heinonen, 050 661 45, mikko.heinonen@olo-collection.fi