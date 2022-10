Lähde-kirjaston peruskorjaus saa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022

Kirjasto avautui vuosi sitten uudistuneena nimellä Lähde. Peruskorjauksessa rakennuksen tiloja muutettiin vastaamaan yliopiston tulevia tarpeita, alkuperäinen tilallinen idea ja värimaailma säilyttäen. Alemmat kirjavarastokerrokset otettiin uuteen käyttöön ja liitettiin ylempiin kerroksiin avaamalla uusia aukkoja kerrosten väliin. Lopputuloksena on valoisa ja käyttäjien yhteisöllisyyttä tukeva oppimisympäristö.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtaja Sanna Sianojan mukaan palkinnon saaminen on merkki onnistuneesta yhteistyöstä Jyväskylän yliopiston kanssa.

- SYKin näkökulmasta Lähteen saama palkinto ei ole pelkästään tunnustus yksittäiselle projektille vaan myös osoitus yleisesti siitä, miten peruskorjauksella olemassa oleva rakennus pystytään muuttamaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Usein ajatellaan, että käyttäjän pitää peruskorjaushankkeissa luopua toiminnallisista tavoitteistaan, mutta Lähde osoittaa, että haastamalla itsemme ja hankkeessa mukana olevat suunnittelijat sekä toteuttajat saamme aikaan ratkaisuja, jotka osoittautuvat palkinnon arvoisiksi. Kantava ajatus niin Lähteessä kuin muissakin projekteissamme on tiloihin ja niiden toiminnallisuuteen tyytyväinen yliopisto sekä tilojen päivittäiset käyttäjät. On hienoa huomata, miten Lähde rakennuksena toteuttaa juuri tätä tehtävää, kertoo Sianoja.

Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen mukaan muodonmuutoksen kokenut Lähde-kirjasto avaa oven kampukselle ja tieteen maailmaan suoraan Jyväskylän Kauppakadulta.

- Peruskorjattu Lähde on osoittautunut toiveidemme veroiseksi vilkkaaksi kohtaamispaikaksi ja matalan kynnyksen oppimiskeskukseksi opiskelijoille, henkilöstölle ja kaupunkilaisille. Arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan ainutlaatuinen rakennus tukee opiskelua, tutkimusta, kansalaistiedettä ja eri-ikäisten vuorovaikutusta. Iloamme ja ylpeyttämme Lähteestä lisää sen noteeraaminen valtakunnallisen tunnustuksen arvoiseksi. Toivomme, että tunnustus houkuttelee uusia tieteen ystäviä kaikille avoimeen, valoisaan, aisteja ja ajattelua inspiroivaan Lähteeseen, Hämäläinen toteaa.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto ja esiraadin jäsenet

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voidaan myöntää joko suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suomeen suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille suunnittelemasta työstä.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi valitaan vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan esiraadin valitsemien kohteiden joukosta. Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.

Kohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat tänä vuonna professori Panu Lehtovuori (pj), arkkitehti Sarlotta Narjus, arkkitehti Mona Schalin ja professori Rainer Mahlamäki. Esiraadin sihteerinä toimi Paula Huotelin.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaita vuonna 2022 olivat Jyväskylän yliopiston kirjaston ohella Serlachiuksen taidesauna (Mendoza-Partida Architectural Studio ja BAX Studio, yhteistyössä Planetary Architecture) ja Jätkäsaaren koulu (AOR Arkkitehdit).

