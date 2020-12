Lahden eteläinen kehätie avataan ensi viikolla – HTJ:lle hanke merkittävä taidonnäyte infrarakentamisen kokonaisvaltaisesta osaamisesta

HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajatoimistoista. Tarjoamme rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon asiantuntijapalveluita. Kasvatamme onnistumisia rakentamalla toimivia ja viihtyisiä elinympäristöjä yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaalla, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa. Meillä työskentelee yli 150 asiantuntijaa ja liikevaihtomme on yli 19 Me. www.htj.fi