Lahden Hennalan asotalossa saunalliset kolmiot suosituimpia

Asokotien asumisoikeustalo Lahteen Wolter Ramsayn kadulle valmistuu 30.8.2019. Asukkaiksi taloon on tulossa erityisesti lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Moni uusi asukas on luopunut omistusasunnosta, koska arvostaa asumisen huolettomuutta.

– Kysytyimpiä asuntoja ovat olleet 66-neliöiset kolmiot. Kokonsa puolesta ne sopivat monenlaisten perheiden tarpeisiin, kertoo vuokravälittäjä Hanna Melto Lahden Realian Asuntovuokrauksesta.



Talossa on 45 huoneistoa, joista vapaana on vielä jokunen yksiö ja saunaton kaksio. Lahdessa on kysyntää asumisoikeusasunnoilla.



– Uusilla asunnoilla on hyvin kysyntää. Hieman vanhemmissa asunnoissa sijainti ja asunnon kunto ovat ratkaiseva tekijä, mutta jos nämä täsmäävät niin kysyntää on, toteaa Melto.



Asumisoikeusasumisessa asiakkaita kiinnostaa huolettomuus sekä asumiseen sijoitettu pieni pääoma.



– Tietenkin uusi, hyvin varusteltu asunto on houkutteleva varsinkin, kun asoasuntoon ei tarvitse laittaa hirveästi kiinni omaa pääomaa. Moni vertaa tilannetta siihen, että joutuisi ottamaan ison asuntolainan, jos haluaisi ostaa omistusasunnon samalta alueelta, selvittää Melto.



Asoasuntoon saa asumisoikeuden maksamalla asumisoikeusmaksun. Wolter Ramsayn kadulla asumisoikeusmaksu on 461,67 €/m². 66-neliöisessä kolmiossa maksu on 28 438,87 € - 29 593,05 € riippuen asunnon jyvityksestä. Maksun saa pois muuttaessa takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Yhä useampi käyttää asoasumisen suomaa elämisen vapautta hyödykseen.



– Moni haluaa nauttia enemmän esimerkiksi matkustelusta ja myy omistusasunnon pois vapauttaakseen rahaa käyttöön. Erityisesti eläkeläiset ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen, kertoo Melto.



Asokotien asuntoja voi hakea Asuntosäätiön verkkosivujen kautta. Myös asunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron saa useimmiten sähköisesti.



– Meille on valmistumassa syksyn aikana Lahden talon lisäksi 187 uutta asumisoikeusasuntoa hyville paikoille Helsinkiin, Vantaalle ja Hyvinkäälle. Asumisoikeusasumisella on yhä suurempi kysyntä, koska asumiskustannukset ovat kohtuulliset, toteaa Asokotien myynti- ja markkinointijohtaja Tom Salomonson.



Asokotien keskimääräinen käyttövastike Lahdessa on 10,69€/m²/kk ja pääkaupunkiseudulla 13,09€/m²/kk. Käyttövastike eroaa osakeyhtiömuotoisen omistusasunnon vastikkeesta siten, että Asokodeilla siihen sisältyy talon huolto- ja hallinnointikulujen lisäksi korjauksiin varautuminen sekä rakentamiseen käytetyn lainoituksen pääomakulut. Talon rakentamiskuluista katetaan 15 prosenttia asumisoikeusmaksuilla ja 85 prosenttia yhtiön lainoituksella.



– Yhtiö huolehtii myös kaikista talojen ylläpitoon ja korjaustoimintaan liittyvistä toimista ennakoivan kunnossapitojärjestelmän mukaisesti. Asukkaat arvostavat tänä päivänä erityisesti asumisen huolettomuutta ja siihen me olemme vastanneet toimintaamme kehittämällä, toteaa Salomonson.