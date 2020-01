Lahden Holman Alko uudistetaan

Lahden Holman Alko remontoidaan ja se on suljettuna 3.–13.2. Myymälä avataan uudistettuna 14.2. klo 9.

Lahden Holman Alko remontoidaan uuteen myymäläilmeeseen, ja se on siksi suljettuna 3.– 13.2. Lähimmät Alkot palvelevat tällöin esimerkiksi Lahden keskustassa Sykkeessä (Kauppakatu 18) ja Sokoksella (Aleksanterinkatu 19-21) sekä Karismassa (Kauppiaankatu 2). Uusiutunut Holman Alko avataan Ystävänpäivän kunniaksi perjantaina 14.2. klo 9.

”Haluamme osaltamme edistää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria. Osaava ja innostunut henkilöstömme sekä laadukkaat valikoimamme ovat vastuullisia tapoja osallistua tähän kulttuurityöhön. Ilmeeltään raikkaat, toiminnoiltaan selkeät ja asiakkaille helposti hahmotettavat myymälät tukevat tätä tehtävää,” kertoo aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

Vuonna 2020 Alko suunnittelee remontoivansa noin 40 myymälää ja panostavansa edelleen myymäläverkoston ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

”Myymäläkonseptiuudistukset tehdään aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti huomioiden muun muassa vanhojen kalusteiden kierrätys ja hyödyntäminen sekä energiaratkaisut,” Hirvonen jatkaa.

Uusitun myymälän valikoimaan noin 100 uutta tuotetta

Holman Alkon valikoima koostuu uudistuksen jälkeen noin 1500 tuotteesta, joista panimotuotteita on noin 200, väkeviä noin 400, viinejä 850 ja alkoholittomia juomia 50. Valikoimaa uudistetaan noin 100 tuotteella.

”Meillä on todella asiantunteva ja työstään innostunut henkilöstö, joka osaa suositella tuotteita hetkeen kuin hetkeen. Vastuullisuus on meillä selkäytimessä, ja meiltä saa lisätietoa vaikkapa kevyemmistä tai eettisen sertifioinnin juomavaihtoehdoista,” palvelupäällikkö Heidi Järvinen kertoo.

Alkon jokainen myymälä toimii verkkokaupan noutopisteenä, ja tätä kautta asiakkaalla on tilattavissaan veloituksetta noin 9 000 tuotteen koko Alkon valikoima. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä verkkokauppatilaus myös myymälässä myyjän avustamana. Alkon mobiilisovelluksen avulla on vaivatonta tutkailla koko tuotevalikoimaa, etsiä lähin myymälä, nähdä haluamansa tuotteen myymäläsaatavuus, tehdä omia muistiinpanoja ja listoja tuotteista sekä tilata tuotteita.

Lisätiedot:

Etelä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Hirvonen, puh 050 544 1664, Pirjo.M.Hirvonen@alko.fi