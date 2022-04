Lahden Niemessä puhdistetaan pilaantunutta maaperää

Alue on ollut takavuosina sahan puutavaran varastokenttä. Alue on muuttumassa toimisto-, työ- ja varastorakennusten kortteliksi. Maaperä puhdistetaan tänä kesänä ja puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Lahden kaupunki. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 2900 tonnia noin 1100 neliömetrin alueella.

Pilaantunut maa on kaivettava pois, ettei se haittaa alueen tulevaa käyttöä eivätkä maassa olevat haitta-aineet kulkeudu ympäristöön. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maa-aines tulee toimittaa pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.